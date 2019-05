Eerste Kamer is kritisch, maar schaart zich achter Klimaatwet

Vermoedelijk blijven alle kikkers binnenboord als de Eerste Kamer volgende week over de Klimaatwet stemt. Ondanks bezwaren zullen waarschijnlijk alle acht fracties die de wet in de Tweede Kamer steunden, ook in de senaat voor stemmen.

Het belangrijkste bezwaar van de Eerste Kamer is dat bij de vijfjaarlijkse klimaatplannen, die kabinetten moeten maken, de Tweede- en Eerste Kamer geen rol hebben. Dat zou wel zo moeten zijn, vond met name SP-senator Geert Reuten. Vooral omdat de klimaatplannen de komende dertig jaar ‘langdurig verstrekkende gevolgen gaan hebben’.

De indieners van de wet vinden dat de parlementen genoeg inspraak hebben, omdat zij de plannen kunnen bijsturen met moties. Dat is niets bijzonders, volgens D66-fractievoorzitter en mede-indiener Rob Jetten. “Over de klimaatplannen kan nog steeds fors worden gedebatteerd met een minister. Ik heb er vertrouwen in dat toekomstige kabinetten moties niet naast zich neer zullen leggen.” Volgens minister Eric Wiebes van economische zaken is die aanpak niet anders dan bij de jaarlijkse plannen voor infrastructuur en luchtkwaliteit.

Motie voor meer inspraak Met die uitleg trokken de initiatiefnemers de meeste kritische fracties, waaronder CDA, VVD, GroenLinks en D66, over de streep. SP’er Reuten bleef kritisch, hij vindt de klimaatplannen zo zwaarwegend dat de Eerste en Tweede Kamer meer inspraak moeten krijgen. Desondanks zal de SP volgende week voor de wet stemmen. Wel diende Reuten een motie in om na het aannemen van de wet, die alsnog zo aan te passen dat de parlementen meer inspraak krijgen bij het opstellen van de klimaatplannen. De Klimaatwet legt wettelijk het streven van de overheid vast dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent wordt teruggebracht en in 2050 met 95 procent. De wet is, naast opstellers PvdA en GroenLinks, ingediend door VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en SP. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer sloot ook 50Plus zich aan. Ondanks eerdere terugtrekkende bewegingen van Tweede Kamerfractievoorzitter Henk Krol, zei 50Plus-­senator Jan Nagel dat zijn fractie ­vermoedelijk voor de wet zal stemmen. De PVV en SGP zullen volgende week waarschijnlijk tegenstemmen. Ook de Partij voor de Dieren bleef zeer kritisch, de plannen gaan volgens die partij niet ver genoeg.

