Een zwarte vrouw op een dollarbiljet? Onder de regering-Trump gaat het niet gebeuren

In 2016 had Obama’s minister van financiën, Jack Lew, de knoop doorgehakt: op het biljet van 20 dollar zou president Andrew Jackson naar de achterkant verhuizen. In zijn plaats moest dan de beeltenis van Harriet Tubman komen: een vrouw die in 1822 als slaaf geboren werd, later ontsnapte, en daarna een lange carrière zou hebben als activist tegen slavernij en voor algemeen kiesrecht.

Lees verder na de advertentie

Het nieuwe ontwerp voor het biljet, dat in 2020 in circulatie zou komen, zou extra symbolisch zijn, omdat Andrew Jackson, president tussen 1829 en 1837, zelf ook slaven hield. Toch klonk er in 2016 kritiek op de plannen, en wel van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump. “Pure politieke correctheid”, vond hij destijds.

Deze week maakte de nieuwe minister van financiën Steven Mnuchin duidelijk dat de invoering van het biljet is uitgesteld tot 2028. Om ‘veiligheidsredenen’, zo heet het officieel, maar weinigen twijfelen eraan dat Trump geen zin heeft om zijn handtekening te zetten onder de degradatie van Andrew Jackson, die als populist gold en een van Trumps favoriete oud-presidenten is.

Of Jackson zelf heel erg rouwig was geweest dat hij plaats moet maken, valt overigens te betwijfelen. Hij besteedde een flink deel van zijn afscheidsrede als president aan een tirade tegen het toen nog controversiële concept ‘papiergeld’ - dat zou de economie volgens hem instabiel maken.

Lees ook:

Harriet Tubman weigerde zich neer te leggen bij een leven als slaaf “I love it”, zei Oprah Winfrey. “De beste keus”, reageerde Hillary Clinton. Een zwarte komiek kijkt alvast uit naar een portemonnee vol Tubmans. De Amerikaanse reacties op het nieuws dat activiste Harriet Tubman op het 20-dollarbiljet komt, zijn overwegend positief.