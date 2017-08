Een weekeind vol haat in beeld

© AP

Lees verder na de advertentie

De demonstranten kwamen vrijdagavond bijeen voor een fakkeltocht over het terrein van de universiteit. Ze zongen leuzen als 'Jullie zullen onze plaats niet innemen'.

© REUTERS

De bijeenkomst draaide om een standbeeld van Robert Lee, een generaal van het Zuidelijke leger tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. De gemeente heeft besloten het te verwijderen, tot woede van de demonstranten, die met schilden en helmen naar het protest kwamen.

© REUTERS

Nog voor het protest zaterdag goed en wel onderweg was raakten de demonstranten slaags met tegendemonstranten. De autoriteiten besloten daarop de bijeenkomst te verbieden en het park leeg te ruimen.

© REUTERS

Tijdens de aftocht gingen de gevechten door. Sommige van de extreem-rechtse demonstranten raakten geïsoleerd en werden in elkaar geslagen door tegendemonstranten.

© AP

Na de aftocht reed de 20-jarige demonstrant James Fields op volle snelheid in op de menigte tegendemonstranten. De 32-jarige Heather Heyer werd daarbij gedood. Zo'n twintig anderen raakten gewond.

© REUTERS

President Trump was op dat moment in New Jersey voor een bijeenkomst met militaire veteranen. In een voorgelezen toespraak veroordeelt hij het geweld 'van alle kanten'. Dit komt hem op zware kritiek te staan, ook binnen zijn eigen partij. Veel Republikeinen vinden dat hij het extreem-rechtse geweld en de aanslag die Heyer het leven kostte expliciet had moeten veroordelen.

© Getty Images

Alt-right blogger Jason Kessler uit Charlottesville, die de demonstratie had georganiseerd, gaf de politie de schuld van de rellen. Die zou niet genoeg gedaan hebben om de vrijheid van meningsuiting van de demonstranten te beschermen. Kessler probeerde zondag een persconferentie te geven, maar hij werd belaagd door tegenstanders en moest worden geëvacueerd door de politie.

© EPA

Zondag werd bij het Lincoln Memorial in Washington DC twee minuten stilte gehouden voor de slachtoffers van Charlottesville.

© EPA

Lees ook:

Trump blijft flirten met de witte woede

De fascistische drietrapsraket , een column van Stevo Akkerman

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.