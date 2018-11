Een week na het klimaatdebat blijkt een Kamermeerderheid voor kernenergie

Tot diep in de nacht debatteerde de Tweede Kamer vorige week over het klimaatakkoord. En net nu de klimaatonderhandelaars met frisse moed verder kunnen, gooit de VVD een steen in de vijver. Volgens fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kan Nederland de klimaatdoelen niet halen zonder kernenergie. Dus ging het tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van economische zaken en klimaat dinsdagavond toch weer over het klimaatakkoord.

De VVD neemt de meer dan honderd partijen aan de zogeheten klimaattafels niet serieus, zei ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber kort voordat ze dinsdagmiddag een extra debat over kernenergie aanvroeg. Ze was verrast door het VVD-plan. “Dijkhoff betwijfelt of we de CO2-reductie halen zonder kernenergie. Maar de klimaattafels praten over een plan om die te halen.” Tijdens het klimaatdebat vorige week opperde de SGP het plan om kernenergie op te wekken op basis van de brandstof thorium.

Een atoomcentrale kan niet dienen als achtervang als het windstil is of de zon niet schijnt

Meerderheid Minister Wiebes zei dinsdagavond dat kernenergie ‘niet speelt’. “Er is al tien jaar niemand die zich heeft aangemeld om deze techniek in Nederland te plaatsen.” Maar tijdens het begrotingsdebat bleek er wel een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en SGP voor (enige vorm van) kernenergie. Voor de ChristenUnie is het geen optie. Dik-Faber: “Het is duur en er zijn geen partijen die erin willen stappen.” Bovendien zijn kerncentrales volgens haar ‘niet-schakelbaar’: een atoomcentrale kan niet dienen als achtervang als het windstil is of de zon niet schijnt, omdat het lang duurt voordat die opgestart is. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz pleitte juist voor kernenergie als back-up voor windmolens en zonnepanelen. Ook de twee andere coalitiepartners van de VVD zijn kritisch. D66-fractievoorzitter Rob Jetten zegt dat windmolens en zonnepanelen steeds goedkoper worden en kernenergie duurder. “Het is moeilijk om kerncentrales te verzekeren, vanwege de risico’s op kernrampen. De centrales in Groot-Brittannië zijn afhankelijk van Chinees geld. Dat roept de geopolitieke vraag op: moet je dat willen?” Ook het CDA, voorstander van kernenergie, is kritisch over het VVD-plan. Kamerlid Agnes Mulder hoorde Dijkhoff op televisie zeggen dat de centrales moeten bijdragen aan de gewenste CO2-reductie van 49 procent in 2030. “Het CDA is voor een mix aan maatregelen, maar om 2030 te halen zijn wij niet voor de inzet van kernenergie.”

Proefballonnetje Waar kwam de VVD-oproep ineens vandaan, willen veel Kamerleden weten. Was het, zoals GroenLinks en Denk smalend zeiden, een nieuw proefballonnetje van Klaas Dijkhoff? Of kwam het door programmamaker Arjen Lubach die zondag voor de techniek pleitte? Als de Kamer iets wil, dan moet die de opdracht aanpassen Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad VVD’er Yesilgöz antwoordde dat haar partij nooit tegen kernenergie is geweest. Dijkhoff sprak zijn voorkeur vorige week uit op een VVD-bijeenkomst, ‘Nieuwsuur’ pikte dat op. Yesilgöz: “In het recente klimaatrapport van het IPCC staat dat alle relevante middelen onderdeel moeten worden van onze energiemix. Ook kernenergie.” Zij hoopt de coalitiepartijen over te halen om een onderzoek naar de techniek te steunen. Nu heerst er volgens Yesilgöz een taboe op kernenergie, ook ‘verschillende partijen’ aan de klimaattafels zouden dat zo voelen. “Ze krijgen het gesprek daar niet gestart.” Nogal wiedes, reageert de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. “Wij praten op basis van een opdracht van het kabinet. Als de Kamer iets wil, dan moet die de opdracht aanpassen. Dat had de Kamer dan vorige week moeten bespreken.” Die kans heeft de VVD laten schieten. Nijpels mikt op kerst voor een definitief klimaatakkoord. Nieuwe kerncentrales zullen daar niet in staan.

