Een vluchteling krijgt voortaan een lagere uitkering dan een Oostenrijker

De vluchtelingen maken alleen aanspraak op het hogere bedrag als ze slagen voor een Duitse taaltest. “De belangrijkste regel die wij introduceren is dat Duits de sleutel wordt om in aanmerking te komen voor een minimale uitkering”, zei de conservatieve Kurz vandaag bij de presentatie van de plannen.

Bij zijn aantreden beloofde Kurz migratie hard aan te pakken. In 2015 trokken veel vluchtelingen naar Oostenrijk en Kurz wil daar met coalitiepartner de extreem-rechtse FPÖ een eind aan maken. Hij presenteerde eerder al plannen om uitkeringen voor migranten in te dammen, maar die keurde het Constitutionele Hof niet goed. Alle mensen uit een ander land, ook vluchtelingen, zouden alleen in aanmerking komen voor een uitkering als ze vijf van de afgelopen zes jaar in Oostenrijk hadden gewoond.

Het is de vraag of het aangepaste plan van Kurz ditmaal wel wordt goedgekeurd. Het Hof oordeelde eerder namelijk dat vluchtelingen beter moeten worden behandeld dan buitenlanders die om andere redenen in Oostenrijk verblijven. Want vluchtelingen, zegt het Hof, kunnen niet terugkeren naar het onveilige thuisland.

Ook is het waarschijnlijk dat de plannen van Kurz kritisch worden ontvangen in Brussel. Niet-Oostenrijkers, dan gaat het dus niet om vluchtelingen, komen de eerste vijf jaar sowieso niet in aanmerking voor de hoogste uitkering van 863 euro. Dat druist in tegen de Europese regels. Alle inwoners van EU-landen moeten in iedere lidstaat hetzelfde worden behandeld.

