Een tweede kans kan voor een politicus heel goed uitpakken

Na jaren doorploegen werd ze door het partijbestuur niet meer op de kandidatenlijst gezet. Van Tongeren begon een eigen campagne, kwam op plek 6 en haalde op drie GroenLinksers na de meeste voorkeurstemmen.

De strijd van Van Tongeren, die deze week als wethouder in Den Haag begint, is niet uniek. Het Kamerlid dat deze week met veel tromgeroffel zijn vijftienjarig jubileum aan het Binnenhof viert, voerde een soortgelijke strijd - al bleef hij daarna langer verknocht aan de Kamerdebatten dan Van Tongeren.

Het feestvarken in kwestie, beter bekend als 'oppositiehengst' of 'pitbull', is Pieter Omtzigt, na partijleider Sybrand Buma de langstzittende CDA'er in de fractie. Het Kamerlid twitterde deze week een antieke zwart-witte krantenfoto van zijn beëdiging van destijds rond. Het leverde zo'n zeshonderd hartjes van volgers op.

Quiz

De christendemocraat uit Enschede had zes jaar geleden niet kunnen bevroeden dat zijn partij zo uitbundig stil zou staan bij zijn voortdurende verblijf in de fractie. In 2012 belandde Omtzigt tot zijn teleurstelling eerst niet op de lijst en daarna op een lage plek (nummer 39). Hij draaide een campagne in elkaar en haalde met steun van CDA-stemmend Twente na Buma en Mona Keijzer de meeste voorkeurstemmen van de fractie.

Als de totaal gekantelde CDA-be­han­de­ling van Omtzigt iets laat zien, is dat de tweede kans in de politiek dus toch bestaat

Waarom het CDA Omtzigt destijds liet vallen, is nooit opgehelderd, maar duidelijk is dat de partij hem inmiddels graag in haar midden heeft en houdt. Dat bleek eind vorig jaar, toen uitkwam dat Omtzigt op een MH17-bijeenkomst een Oekraïense man had gesouffleerd. Een gevoeliger thema is er niet in Den Haag, maar de fractie nam genoegen met Omtzigts uitleg en zijn besluit een stap terug te doen in het MH17-dossier.

Die waardering voor Omtzigt is ook in deze jubileumweek niet te missen. Om het feestje voor de Tukker op te leuken, heeft de partij online een Pieter Omtzigt Quiz uitgeschreven. "Test jouw kennis over dit fantastische Kamerlid en win mooie prijzen", luidt de wervende tekst. Onder de experts wordt als hoofdprijs verloot: een lunch met 'niemand minder dan' - u raadt het al - Pieter Omtzigt.

Het team dat de vragenlijst in elkaar draaide, is duidelijk fan van de CDA'er. Vraag 2: "Welke prestigieuze prijs won Pieter Omtzigt? Kamerlid van het jaar in 2014, de Prinsjesprijs in 2016 of allebei?" Allebei natuurlijk! "Overigens won Pieter ook nog wat andere prijzen. Bijvoorbeeld de NPN Pensioen Award 2012", zo vullen de makers fijntjes aan.

Ze gaan daarna vrolijk door met de bewieroking. Vraag 3: hoeveel voorkeurstemmen behaalde Omtzigt, inmiddels gepromoveerd naar plek 4, bij de verkiezingen van vorig jaar? 72.000, 82.000 of 92.000? Het hoogste aantal is goed. Nou ja, bijna dan. "Het waren er waarschijnlijk meer omdat er stembureaus de fout ingingen." Verder leert de quiz ons dat Omtzigt debatteerde met Angela Merkel en David Cameron (maar niét met Barack Obama) en dat hij vijftien uur per dag werkt en veel bijnamen geniet. Alleen niet Super Omtzigt - maar wat niet is, kan nog komen.