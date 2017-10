Een Spanjaard en een Catalaan op ramkoers

Dat Carles Puigdemont vanavond een toespraak houdt, staat vast. Maar of hij ook eenzijdig de onafhankelijkheid uit gaat roepen is nog altijd onduidelijk. Onder andere de separatisten van de CUP-partij dringen daar wel op aan. "Het is heel duidelijk dat de mensen die ik vertegenwoordig geen ander scenario zullen accepteren", benadrukte Benet Salessas die voor de CUP in het regioparlement zit, gisteren nog maar eens. En ook de demonstranten die vorige week massaal de straat op gingen om de onafhankelijkheid te eisen en zich vanavond verzamelen voor het regioparlement, zal hij recht in de ogen moeten kunnen kijken.

De druk om in te binden is groot voor de premier van Catalonië

Vanaf de andere kant wordt de druk op de Catalaanse leider eveneens opgevoerd. Zo is het Puigdemont heus niet ontgaan dat de straten van Barcelona zich afgelopen dagen vulden met honderdduizenden mensen die zwaaiden met Spaanse vlaggen en protesteerden tegen afscheiding. En ook hij heeft vernomen dat verschillende banken en bedrijven hun hoofdkantoor vanuit Catalonië naar andere Spaanse regio's hebben verplaatst.

Zelfs binnen zijn eigen partij, de Democratische Europees-Catalaanse Partij, klinkt nu het advies niet te hard van stapel te lopen. Zo opperde zijn voorganger Artur Mas afgelopen weekend in een interview met Financial Times dat Catalonië nog niet klaar is voor onafhankelijkheid. En een topvrouw binnen zijn partij, Marta Pascal, zei dat de regioregering al tevreden zal zijn met 'een symbolische verklaring'. Later eiste de partij overigens rectificatie en vond dat het uit de context was getrokken. Het zijn allemaal geluiden die de Catalaanse leider in overweging moet nemen als hij vanavond beslist op ramkoers te gaan of om zijn onafhankelijkheidseisen af te zwakken.

