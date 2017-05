Een punt achter de breuk met GroenLinks, geen komma

VVD-voorman Mark Rutte ziet het, zo zei hij vanmorgen, ‘absoluut niet gebeuren’ dat er op enig moment alsnog een groen rechts-kabinet komt. “We hebben met elkaar nuchter en zakelijk vastgesteld dat het verschil te groot is.” Jesse Klaver van GroenLinks: “De breuk was helaas een punt en geen komma.”

Het Kamerdebat van vandaag heeft het speelveld wel wat over­zich­te­lij­ker gemaakt

Waar het precies op stuk liep, daarover hielden de vier partijen zich op de vlakte. Klaver wilde alleen toegeven dat tijdens de discussie over migratie er voor GroenLinks een ‘principiële ondergrens’ werd bereikt. Bekend is inmiddels wel dat de formatie brak op meerdere onderdelen van het vluchtelingenbeleid. Op tafel lag de vraag of de zogeheten Turkije-deal navolging zou moeten krijgen. Moeten de EU-lidstaten zo’n afspraak, om vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen tegen te kunnen houden, ook met Libië en andere Afrikaanse landen maken? Voor GroenLinks ligt dat heel gevoelig. De partij van Klaver heeft ook moeite met een vluchtelingenquotum en het tornen aan het VN-vluchtelingenverdrag, waar VVD en CDA voorstander van zijn.

Pauzenummer Voor partijen die nu nog aan de zijlijn staan was het belangrijk te weten hoe definitief de breuk van begin deze week is. ChristenUnie past er voor een ‘pauzenummer’ te zijn, bevreesd dat er straks alsnog een coalitie met GroenLinks tot stand komt. Rutte en CDA-leider Sybrand Buma probeerden de collega’s gerust te stellen: de volgende onderhandelingen vormen absoluut geen pauzenummer. Zo is de weg vrijgemaakt voor een nieuwe formatieronde. Hoe die er uitziet, is nog onduidelijk. Het Kamerdebat van vandaag heeft het speelveld wel wat overzichtelijker gemaakt. Ten eerste blijft de PVV buiten beeld, tot woede van fractieleider Geert Wilders. Hij benadrukte, niet voor het eerst, dat het negeren van de PVV ‘een belediging van de kiezer’ is. “Wij zijn winnaar van de verkiezingen, de PVV is de tweede partij van Nederland. Deze hele operatie is een charade.” De smeekbede van Wilders aan het adres van Rutte (“neem ons alsjeblieft serieus”) was tevergeefs. Rutte: “De VVD sluit geen enkele partij uit, behalve de PVV.”

Zijlijn Ook de PvdA blijft aan de zijlijn staan, een positie die de partij zelf verkiest. De SP volhardt in haar standpunt geen zaken te willen doen met de VVD. Dat maakt een plek aan de onderhandelingstafel voor partijleider Emile Roemer onwaarschijnlijk. Zijn gedroomde centrum-linkse coalitie is voor het CDA onbespreekbaar. Diverse fractievoorzitters wreven de SP-leider in dat ‘zijn partij er opnieuw voor kiest aan de kant te gaan staan’. Buma tegen Roemer: “U kunt niet meer wegkomen met een coalitievoorkeur die er absoluut niet gaat komen. Waarom toont u niet het lef en de bereidheid om met de VVD te onderhandelen?” Klaver tegen Roemer: “Wat is uw plan B?” Het ligt voor de hand dat ergens volgende week onderhandelingsronde 2 begint, tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Maar zeker is dat nog niet. De Kamer besloot vandaag dat Edith Schippers opnieuw informateur wordt. Zij moet nu eerst een verkennende ronde langs de fractievoorzitters maken. Dan moet duidelijk worden of de ChristenUnie-variant kans van slagen heeft. Tot op heden is partijleider Alexander Pechtold van D66 verre van enthousiast over deze coalitie. Lees ook: De formatie met de ChristenUnie is ook een hele kluif.

