Een 'première dame' raakt snel uit de gratie

Er is een grappig filmpje opgedoken dat een inkijkje biedt in de verhouding tussen de nieuwe Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte. Na een vermoeiend debat vraagt hij om een chocolaatje. Zijn vrouw, altijd aan zijn zijde, blijkt onverbiddelijk. "Nee, ik wil niet dat je die troep eet", zegt ze. Hij legt zich erbij neer. "Ok, geef me dan maar water."

De korte scène maakt duidelijk dat Brigitte een sterke invloed uitoefent op haar 24 jaar jongere echtgenoot. Eerder had Emmanuel zelf al benadrukt dat hij niemand was geweest zonder Brigitte, zijn voormalige theaterdocente op wie hij als 15-jarige scholier verliefd werd. Ze kalmeert hem, corrigeert zijn speeches en geeft hem communicatieadvies. "Zij heeft geholpen om me te maken tot wie ik ben", zei hij onlangs.

Glazen kooi

Maar hoe moet het nu verder met Brigitte? Anders dan voor de First Ladies in de Verenigde Staten bestaat er voor Franse 'premières dames' geen duidelijke rolomschrijving. Ze kwijnen meestal weg in de schaduw van hun man en eindigen doodongelukkig in de glazen kooi van het Elysée, concludeerde journalist Robert Schneider in 'Premières dames' (2014), een boek over alle presidentsvrouwen vanaf Charles de Gaulle.

Zo trok zangeres Carla Bruni zich geleidelijk van de podia terug nadat ze in 2008 in het huwelijk was getreden met de toenmalige president Nicolas Sarkozy. Haar artiestenbestaan bleek onverenigbaar met het strikte presidentiële protocol. Tot overmaat van ramp schaadde haar verbintenis met Sarkozy haar populariteit. Aan het eind van de ambtstermijn erkende ze bijna huilend dat ze dit leven 'niet meer volhield'.

Als Macron door hard beleid minder populair wordt, zal dat op zijn vrouw afstralen

Het vreemdgaan van meneer de president blijkt een pijnlijke constante in het leven van veel 'premières dames'

Nog zo'n treurig voorbeeld: wegens dreigende belangenverstrengeling beeindigde Valérie Trierweiler haar carrière als politiek journaliste toen haar partner François Hollande in 2012 het Elysée betrad. Zelfs politiek getinte tweets konden niet meer, ontdekte de ongetrouwde 'First Girlfriend' tot haar verdriet. De relatie liep twee jaar later op de klippen toen bleek dat de zichzelf als 'onberispelijk' presenterende Hollande een affaire had met actrice Julie Gayet.

Het vreemdgaan van meneer de president blijkt een pijnlijke constante in het leven van veel 'premières dames'. Vooral Danielle Mitterrand, Bernadette Chirac en Anne-Aymone Giscard d'Estaing hadden te lijden onder onverbeterlijke rokkenjagers. De meeste presidentsvrouwen stortten zich uiteindelijk maar op liefdadigheidswerk.