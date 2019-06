Een pensioenakkoord, klimaatmaatregelen: ineens kan het niet op voor Rutte III

Negen jaar discussie was er volgens minister Wouter Koolmees van sociale zaken nodig om te bereiken wat gisteren werd gepresenteerd. De schatting van de bewindsman was voorzichtig. Zeer voorzichtig. In de eerste jaren van deze eeuw deed zich al de eerste pensioencrisis voor en begon de politieke en maatschappelijke discussie over dit onderdeel van het stelsel van oudedagsvoorzieningen.

En al in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam oud-minister Willem Drees jr. met een rapport, ‘Gespiegeld in de tijd’, waarin de onontkoombare conclusie getrokken werd dat op termijn de AOW onbetaalbaar zou zijn. Het is met andere woorden een betere inschatting om te praten over bijna veertig jaar discussie, maatschappelijke acties, demonstraties op het Amsterdamse Museumplein. En dan, eindelijk, afgelopen dinsdagavond een akkoord tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en twee oppositiepartijen over aanvullend pensioen en de AOW-gerechtigde leeftijd.

De tweede prioriteit, een akkoord in de coalitie over het te voeren klimaatbeleid, kan volgens vertegenwoordigers van de regeringspartijen ook deze maand worden gepubliceerd. Zo wordt juni 2019 voor het derde kabinet-Rutte een uiterst productieve en daarmee ook succesvolle maand. De maand van het keerpunt. De maand ook waarin het imago van een tobberig tot weinig daden komend kabinet grondig wordt gecorrigeerd. Net als Wouter Koolmees de kritiek van zich af kan schudden over een tot voor kort behoorlijk mislukt ministerschap.

Veertig jaar discussie werd door Koolmees tot een goed einde gebracht en ook al waren er goed gevulde zakken met geld voor nodig om onwillige partners in beweging te krijgen, het is dan toch maar tot een akkoord gekomen, over onderwerpen die heel Nederland bezighouden. De pensioenvoorziening wordt soberder, de AOW-leeftijd stijgt. Dit na de jaren waarin iemand die vond dat we met de oudedagsvoorziening op te grote voet hebben geleefd, niet hoefde te rekenen op een begripvol onthaal.

Stelselwijziging

Vorig jaar november scheelde het al een haar of het kabinet had een van zijn twee grootste prioriteiten kunnen binnenhalen. Die zakken met geld had Koolmees toen voor het overgrote deel ook al. En ook in de herfst liet hij de vakbeweging weten bereid te zijn rustiger aan te willen gaan doen met de geplande verhogingen van de AOW-leeftijd.

Ook was er een soort van overeenstemming over de opbouw van het stelsel van aanvullende pensioenen zelf. In plaats van de hoogte van de uitkering vast te leggen (meestal zeventig procent van het gemiddeld in de loopbaan verdiende loon) zou de hoogte van de premie komen vast te staan. De hoogte van het pensioen zou dan afhangen van de ingelegde premies en het rendement op de belegde premies. Bovendien moest de bevoordeling van ouderen in pensioenverzekeringen verdwijnen. De zogenaamde doorsnee-systematiek (een zelfde premie, ongeacht of je snel of pas over jaren met pensioen gaat) diende plaats te maken voor een reële premie. Uiteindelijk wordt het pensioenstelsel met andere woorden rechtvaardiger voor de nog jonge werknemer. Zijn premie wordt niet langer gebruikt om het pensioen van een oudere collega op te bouwen.

Dit klinkt allemaal plausibel, maar er is wel een slordige zestig miljard euro nodig om een dergelijke overgang naar een nieuw stelsel mogelijk te maken. Bij het ene pensioenfonds is de financiële nood groter dan bij het andere, maar door de bank genomen zal elk pensioenfonds geld moeten vinden. Zestig miljard klinkt als een onoverkomelijk hoog bedrag, maar, zoals bij veel zaken rond pensioenen, het ophoesten kan over dertig jaar of meer worden uitgesmeerd, zodat het om een beter te behappen bedrag van rond twee miljard euro per jaar gaat.

Met ook zicht op een klimaatakkoord zijn de twee grote doelen van het kabinet binnen bereik

Groot punt van onenigheid in november - en toen uiteindelijk ook het struikelblok - was de vraag wat te doen met mensen met een fysiek zwaar beroep. De AOW-leeftijd gaat immers omhoog, ook in het akkoord van dinsdagavond, na een paar jaar bevroren te zijn op 66 jaar en vier maanden. Tenminste als de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen. Die koppeling van de levensverwachting aan de uiteindelijke AOW-leeftijd wordt weliswaar minder streng (in plaats van een jaar later AOW bij een jaar langere levensverwachting wordt het nu acht maanden later AOW), maar er blijft een koppeling.

Koolmees was beducht voor een regeling waarbij zware beroepen een uitzonderingspositie zouden krijgen. Voor je het weet wordt zo’n algemene regeling de achterdeur waardoor de verhoging van de AOW-leeftijd alsnog teniet gedaan wordt.

De D66’er, die ideologisch nooit veel op had met de overlegeconomie en de sociale partners, koos als oplossing van dit dilemma voor een typisch instrument uit juist de overlegeconomie.

Koolmees tijdens de presentatie. Links Voorzitter De Boer van VNO/NCW en Calon van LTO-Nederland. Rechts FNV-voorzitter Busker en CNV-voorman Van Wijngaarden. © Werry Crone

Hij maakt nu ruimte om in de cao’s, dus in het arbeidsvoorwaardenoverleg in bedrijfssectoren, specifiek voor die bedrijfstak afspraken te maken over vervroegd uittreden voor daarvoor aan te wijzen beroepen. Zo kunnen toeslagen en overwerkvergoedingen belastingvrij worden opgespaard om eerder te kunnen stoppen. Daar kunnen nog eens honderd weken aan vakantiedagen bij worden gespaard, ook zonder dat de fiscus zich ermee bemoeit. En tenslotte wordt de boete die de overheid oplegt aan de werkgever als drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd een werknemer stopt aanzienlijk verlaagd.