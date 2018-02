Een paleis van een gemeentehuis voor de kleine, nuchtere plattelandsgemeente Voorst?

Hoe grondig moet de verbouwing van het gemeentehuis van Voorst aangepakt worden? Het college van burgemeester en wethouders wilde er zo'n zestien miljoen euro voor uittrekken, maar kreeg de gemeenteraad niet mee. Dan moet de nieuwe raad er na 21 maart maar over beslissen, besloot het college, en daarmee is het inzet van de verkiezingen geworden. Lijsttrekker Ans van Amerongen van VVD-Liberaal 2000 is duidelijk: zestien miljoen is veel te veel.

Lees verder na de advertentie

Wij willen geen 'gemeentepaleis', zegt uw partij. Maar een paleis wil toch niemand? "Nou ... Kijk, er moet iets gebeuren, dat is zeker. Het gemeentehuis dat we nu hebben is 35 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen. Vanaf 2023 moet het minstens energielabel C hebben en het heeft nu label D. Maar de partijen die nu in het college zitten, willen het meteen maar volledig energieneutraal maken. De techniek daarvoor is behoorlijk prijzig, dus dat vergt een enorme investering. En dan stijgen de beheerskosten ook nog eens tot negen ton per jaar. Dat verdien je nooit terug."

Niks mis met een beetje ambitie, toch? "Wij zijn een kleine, nuchtere plattelandsgemeente en daar moeten we ons naar gedragen. Want met alle respect, hoor, maar er werken 190 ambtenaren in dat gemeentehuis en dat worden er eerder minder dan meer. Het hoeft heus geen plek te worden waar mensen elkaar fijn kunnen ontmoeten, dat is nergens voor nodig. De burgers komen er sowieso niet vaak, want steeds meer gaat digitaal, je komt er hoogstens als je je paspoort komt ophalen of als je eens een keer een afspraak met een ambtenaar hebt. Wie weet hoe lang een kleine gemeente als de onze nog zelfstandig blijft bestaan Ans van Amerongen Natuurlijk, het moet er wel een beetje netjes uitzien. Maar het college heeft een paar architecten uitgenodigd om een plan te maken. Nou, als je dat doet, weet je zeker dat je een duur plan krijgt. Die willen zo ongeveer het hele gebouw afbreken en op de fundamenten een nieuw gemeentehuis opbouwen. Absurd!"

Wat stelt u dan voor? "Gewoon doen wat we moeten doen om in 2023 aan de eisen te voldoen. Het moet functioneel zijn, meer niet. Ik werk zelf in het professioneel vastgoed en volgens mij moet het voor minder dan de helft van die zestien miljoen kunnen. En dan heb je nog steeds een paleis, hoor. Een paar jaar geleden is de entree van het gemeentehuis nog voor 50.000 euro verbouwd en er zijn ook zonnepanelen op het dak gelegd. Dat gooi je allemaal overboord als je het collegeplan uitvoert. Financieel gaat het nu goed. Maar dat is geen reden om met de verkiezingen in zicht opeens met geld te gaan strooien. Dat is onverantwoordelijk. Laten we liever wat geld achter de hand houden, want wie weet welke tegenslagen we nog krijgen. En wie weet hoe lang een kleine gemeente als de onze nog zelfstandig blijft bestaan."