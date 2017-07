Een onverklaarbaar optimisme heeft zich meester gemaakt van politiek Den Haag

Dat D66 en de ChristenUnie niet alleen wat concrete ideeën mijlenver uit elkaar liggen, maar ook een volstrekt verschillende sociaal-culturele achtergrond en achterban kennen, doet kennelijk niet ter zake. Iedereen weet wel dat er verschillen van mening bestaan over de vraag of de regeling rond hulp bij zelfdoding kan worden verruimd, maar dat is niet meer dan een topje van de ijsberg.

Toen eerder deze week in de wandelgangen een journalist tegenover een D66-Kamerlid optimistisch stelde dat er in ieder geval met de ChristenUnie snel zaken waren te doen op financieel en sociaal-economisch terrein, toch vaak de onderwerpen waarop formaties stranden, keek die bedenkelijk. Ze willen de aanrechtsubsidie uitbreiden, stelde hij somber. D66 is de aanrechtsubsidie een gruwel. Partners die ervoor kiezen geen betaald werk te verrichten en daarvoor met een extra belastingaftrek worden beloond: dat staat haaks op het emancipatie-ideaal van D66.

Volgende week is de laatste week van de Kamer voor het zomerreces en het valt voor iedereen te hopen dat de vier onderhandelende partijen, ondanks dit soort tegenstellingen, tot een vergelijk kunnen komen. Dan is het tenminste voorbij met het elkaar vliegen afvangen en andere flauwe trucs.

Flauwe trucs

PvdA-voorman Lodewijk Asscher probeerde zo'n flauwe truc uit. Het demissionaire kabinet moet, aldus vicepremier en minister van sociale zaken, als met Prinsjesdag nog een begroting onder zijn verantwoordelijkheid wordt ingediend, geld vrijmaken voor verhoging van lerarensalarissen en verlaging van de werkdruk. Zo niet, dan wordt het demissionaire kabinet alleen nog gevormd door VVD-ministers.

In ieder geval een wat vreemd dreigement. Alles is echter geoorloofd. In deze tijden ben je tegelijkertijd lid van de oppositie als minister.

Zo ongeveer hetzelfde ligt het bij de motie die de SP dinsdag in stemming bracht om alvast het eigen risico in de zorgverzekerinig (ietwat) te verlagen. Tuurlijk, er is een Kamermeerderheid voor, maar het propagandavoordeeltje dat verwerping van de motie opleverde, was te mooi om te laten liggen.

Het derde voorbeeld is ietsje ingewikkelder, maar ook in dit geval is het voordeeltje dat behaald kan worden te verleidelijk om te zwichten voor het pleidooi vooral een beetje met serieuze politiek bezig te zijn.

Wellicht overwegen enkele banken na de Brexit Londen te verlaten en wellicht komt dan de Amsterdamse Zuidas in beeld. Die banken zitten natuurlijk niet te wachten op de strenge regelgeving in Nederland voor bonussen in de financiële wereld. En dus laait de discussie op of voor die banken een uitzondering gemaakt moet worden. De PvdA, verlost van al te knellende coalitiebanden, wilde daar per motie een streep door halen. Maar GroenLinks onderhandelde nog mee, dus werd de motie aangehouden. Des te groter de lol nu 'rechts met den Bijbel' onderhandelt om de motie opnieuw in te dienen. Die verworpen werd uiteraard en uiteraard zonder dat dit nu betekent dat de vier mogelijke coalitiepartners nu wel voor vrijlaten van bonussen zijn.

Dat het kabinet er maar snel moge komen.