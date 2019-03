Een ontspannen klimaatdiscussie? Die kan premier Rutte vergeten

Mark Rutte deed maandagavond op de radio een dringend, haast smekend beroep op de oppositie: “Laten we de klimaatdiscussie met enige ontspanning voeren”. De premier wees er in de uitzending van ‘Dit is de Dag’ op dat Nederland nog 31 jaar de tijd heeft om aan de afspraken uit het klimaatverdrag van Parijs te voldoen. Er is, wat hem betreft, nu geen reden voor oververhitte debatten die ‘de mensen angst aanjagen’.

Rutte weet: die felle discussies komen er wel degelijk. Deze week nog.

Vanmiddag presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) een analyse van de honderden klimaatvoorstellen uit de polder. Eind 2018 hebben overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een concept-klimaatakkoord gesloten, dat moet leiden tot 49 procent CO 2 -reductie in 2030. De rekenmeesters van PBL en CPB maken vandaag bekend of deze plannen toereikend zijn.

Dit nieuws komt op een pikant moment. Over exact een week mag Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten, door GroenLinks al omgedoopt tot klimaatverkiezingen. De fractievoorzitters van de oppositiepartijen zullen, mochten de voorstellen die nu op tafel liggen onvoldoende zijn, onmiddellijk aandringen op actie van het kabinet. “De klimaatdiscussie lijdt al te lang aan een gebrek aan politiek leiderschap”, zegt de woordvoerder van Jesse Klaver.

Bij somber nieuws van de planbureaus dreigt tweespalt in de coalitie. D66 en ChristenUnie hebben haast met het klimaatbeleid, CDA en VVD minder. Vooral voor Rob Jetten (D66) staat er veel op het spel. De nieuwe fractievoorzitter profileert zich nadrukkelijk op dit thema, veel meer dan zijn voorganger Alexander Pechtold ooit heeft gedaan. Het leidde ertoe dat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff collega Jetten onlangs wegzette als ‘drammer’.

Geen rust voor Rutte

Het klimaat zal, of premier Rutte dat nu leuk vindt of niet, de komende politieke week domineren. De oppositie wil donderdag al een Kamerdebat over de doorrekeningen van de planbureaus. Het is twijfelachtig of de coalitie daar iets voor voelt. Dijkhoff: “Partijen zijn kennelijk op zoek naar een paar extra zeteltjes. Laten we hier vooral niet in verkiezingstijd een nummertje van maken.”

De coalitiepartijen willen graag de tijd nemen om zelf tot een klimaatakkoord te komen. Als vandaag uit de analyse blijkt dat die 49 procent CO 2 -reductie niet haalbaar is, zijn aanvullende plannen nodig. Mogelijk zet het kabinet de ‘klimaattafels’ in de polder, onder leiding van Ed Nijpels, opnieuw aan het werk. Het is ook denkbaar dat Rutte en minister Eric Wiebes (economische zaken) het heft in eigen hand nemen.

Ook als de coalitie deze week geen trek heeft in een Kamerdebat, zal de klimaatdiscussie in alle hevigheid en op diverse podia losbarsten. Vanavond schuiven Klaver, Jetten en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) aan bij ‘Nieuwsuur’. Vrijdag treffen Klaver en Sybrand Buma (CDA) elkaar bij ‘Pauw en Jinek’.

GroenLinks zal de druk op het kabinet maximaal willen opvoeren. “Het klimaatakkoord had er vorig jaar zomer al moeten liggen”, zegt de woordvoerder. Verdere vertraging vindt de partij onverantwoord. GroenLinks gaat ervan uit dat de coalitie als gevolg van de verkiezingen de meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt en de oppositie hard nodig heeft voor haar plannen. Klaver verwacht dan een uitnodiging van het kabinet om direct mee te praten over het klimaatakkoord. Hij wil Rutte zijn rust niet gunnen.