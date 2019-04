Een no deal-brexit is het paradijs voor deze ultra-hardliners binnen de Conservatieve Partij

“Als wij langer in de EU blijven, zullen we ons gedragen als een Trojaans paard”, waarschuwt Conservatief parlementslid Mark Francois. “Brussel, wees je bewust waar je voor kiest als je ons lang uitstel verleent. We zullen veranderen in een ‘perfidious Albion’ op speed.” Daarmee verwijst hij naar de uit de zeventiende eeuw stammende en vooral in Frankrijk veel gebruikte bijnaam voor Groot-Brittannië als onbetrouwbare partner. En dat dan op harddrugs.

De paar honderd Conservatieve partijleden in de zaal klappen hun handen blauw. Hoe meer Francois zijn stem verheft, de EU omschrijft als een gevangenis en het door premier May uitonderhandelde brexit-akkoord afdoet als een overgaveverklaring, des te meer zijn partijgenoten het waarderen.

Zoals Mozes tegen de Egyptische farao zei: Laat mijn mensen gaan! Conservatief parlementslid Mark Francois

Ineens zijn deze ultra-hardliners in de Conservatieve partij graag geziene gasten op brexit-bijeenkomsten. Tot een jaar geleden zou er geen Brit zijn geweest die Francois op straat had herkend. Nu vertolkt hij een breedgedragen gevoel onder partijleden: we willen gewoon uit de EU zonder akkoord. 70 procent van de Conservatieve leden wil dat de brexit-deal van premier de prullenbak ingaat en dat de Britten op 12 april, komende vrijdag, zonder afspraken de Unie verlaten. En daarom verafschuwen vele Conservatieven May’s nieuwe uitstelverzoek.

Afzetpogingen De parlementariërs praten over het no deal-scenario alsof ze het paradijs tegemoet treden. Waarin ze zich definitief kunnen ontdoen van de Brusselse tentakels. De vrijheid tegemoet. Geen enkele van de drie sprekers refereert aan de door velen gevreesde economische consequenties. Wel aan een eerder door Boris Johnson gebruikte bijbelse vergelijking. “Zoals Mozes tegen de Egyptische farao zei: Laat mijn mensen gaan!”, zegt Francois. “Het kan niet zo zijn dat wij tegen onze wil in de EU worden gehouden”, gaat hij verder. “Ik kan u verzekeren, als wij mee moeten doen aan de Europese verkiezingen zal er een gigantisch populistisch blok aan Farage-volgelingen plaatsnemen in het parlement. Een Britse regering zal veto’s uitspreken en de EU-begroting blokkeren. Laat ons daarom in vredesnaam gewoon gaan.” Robert Smart, gemeenteraadslid voor de Conservatieven in het Zuid-Engelse Eastbourne, komt graag naar dit soort brexit-evenementen. “Het gaat ons om soevereiniteit”, zegt hij. “Dat staat op één. De economie is van ondergeschikt belang. Het zal misschien even lastig worden, maar we krabbelen er wel weer bovenop. Het wordt tijd dat Europa dat gaat inzien. Ze kunnen ons niet bang maken.” En hoezeer je Smart confronteert met de grote kans op stijgende voedselprijzen, de banen die op de tocht komen te staan in de auto-industrie of de mogelijke opstoppingen bij de grens in Dover, hij serveert alles af als bangmakerij. “Meneer, dat zeiden ze ook toen we besloten niet mee te doen met de euro. Dat zeiden ze ook toen we voor brexit stemden bij het referendum in 2016. We trappen er niet meer in.” Smart vertelt dat hij tientallen gemeenteraadsleden kent die er hetzelfde over denken. “Och ja, ik ken alleen maar Conservatieve leden die no deal willen. Die allemaal van May af willen.” Honderd jaar geleden bestuurden wij een kwart van de wereld vanuit het parlement in Westminster. En moet je nu eens kijken. Parlementslid Andrew Bridgen

Nieuwe partijleider En dat is precies waarom de radicale brexit-vleugel de wind in de zeilen voelt. Mocht het ze lukken om de premier ten val te brengen, dan weten ze dat de partijleden het laatste woord hebben over de opvolging van May als partijleider. “Als we ons als frac­tie kunnen verenigen achter een kandidaat die tenminste écht in brexit gelooft, betreden we een heel nieuw speelveld met de EU”, voorspelt Francois vanaf het podium. Hij noemt de meest voor de hand liggende naam, Boris Johnson, oud-minister van buitenlandse zaken. En die van Dominic Raab, de voormalig brexit-minister. “Honderd jaar geleden bestuurden wij een kwart van de wereld vanuit het parlement in Westminster”, zegt parlementslid Andrew Bridgen, de tweede spreker. “En moet je nu eens kijken. Het volk verliest het vertrouwen in hen die regeren omdat ze hun democratische stem niet uitvoeren.” Volgens Bridgen zijn de dagen van May geteld. “Maandag is er een grote afvaardiging van pro-brexit-Conservatieven bij haar langs geweest om haar te vertellen dat we het vertrouwen in haar volledig kwijt zijn. Ze bleef stil, reageerde niet. En liet al die Conservatieven vervolgens weer gaan. Het is ongelooflijk.” May is alleen niet zo maar weg te krijgen. In december won ze nog een vertrouwensstemming in haar fractie, waardoor ze een jaar lang gevrijwaard blijft van afzetpogingen. Tenzij May een door de oppositie neergelegde motie van wantrouwen verliest. En verschillende hardliners uit May’s eigen partij hebben al aangegeven dan met Labour mee te stemmen. Meer lezen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie? Op trouw.nl/brexit verzamelen wij de beste artikelen over de brexit.

