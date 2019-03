Een moeder gaat voor de SGP meedoen in de gemeenteraad en dat ligt gevoelig binnen de partij

De SGP-fractie in Gouda heeft net deze week een bekend vrouwelijk talent geworven. Paula Schot (25) gaat ‘volledig meedraaien’ bij de fractie in haar nieuwe woonplaats Gouda. Ze is gevraagd. Vorig jaar was ze nog de eerste vrouwelijke SGP-lijsttrekker in Amsterdam, maar de partij behaalde toen geen zetel in de gemeenteraad van de hoofdstad.

Zat er in die grap van Van der Staaij dan een verborgen boodschap? In het tv-debat kreeg hij van de partij Denk een kritische vraag over het ontbreken van verkiesbare vrouwen bij de SGP. Van der Staaij sloeg terug met een kwinkslag. “Als ik naar het optreden van de heren van Denk kijk, begin ik haast te verlangen naar meer vrouwen in de politiek.” Volgens zijn woordvoerder moet dat niet gelezen worden als een verkapte felicitatie voor Paula Schot. De SGP-top kende het nieuws uit Gouda niet. De grap over Denk ging niet over de eigen partij.

Ik ga volledig meedraaien Paula Schot

Paula Schot krijgt een gecreëerde functie bij de Goudse SGP-fractie. Omdat ze nog maar kort in Gouda woont, is het volgens gemeentelijke regels niet mogelijk raadslid, of officieel burgerraadslid, te worden. “Maar ik ga volledig meedraaien”, zegt Schot. SGP-fractieleider Jacques Rozendaal is enthousiast, laat hij weten.

Dat Schot moeder is, maakt haar entree bij de partij nog opmerkelijker. Die combinatie ligt gevoelig in de partij. Het hoofdbestuur van de SGP staat nog steeds op het standpunt dat de participatie van vrouwen ‘niet bevorderd moet worden’. Politiek leider Kees van der Staaij schippert daar tussendoor, en vindt dat de lokale afdelingen zelf moeten zien of ze vrouwen op verkiesbare plekken gaan zetten.

Voor de SGP is het ondertussen een nieuwe stap op weg naar vrouwen op de lijst, iets waar de 100-jarige partij nog steeds mee worstelt.

