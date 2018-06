Een migratie-akkoord dat iedereen kan pruimen

Zomaar een bericht, een paar uur na de zwaarbevochten migratie-overeenkomst op de Europese top: de Libische kustwacht meldt het omslaan van een migrantenboot met ongeveer honderd opvarenden. Ze zijn mogelijk allemaal verdronken.

Ver daarvandaan, in een vergaderbunker in Brussel, buigen politici, diplomaten en journalisten zich over de omslachtige formuleringen in de migratietekst waarover 28 regeringsleiders het vroeg in de morgen eens zijn geworden. Dat alleen al is een prestatie, omdat de Italiaanse premier Conte lange tijd dreigt de slotverklaring te boycotten.

Het akkoord staat bol van de hete aardappelen

Net zo opmerkelijk is dat zowel Conte als zijn Hongaarse ambtgenoot Orbán en de Duitse bondskanselier Merkel positief op deze uitkomst reageert. Als landen met zulke uiteenlopende standpunten over migratie dat zeggen, kan dat twee dingen betekenen: ófwel er is opeens een ongekend Europees saamhorigheidsgevoel in al deze leiders gevaren, ófwel het akkoord is dusdanig vrijblijvend dat niemand zich ertegen kan verzetten.

“Het oosten, westen en zuiden van Europa zijn er samen uitgekomen”, zegt premier Rutte tegen vijf uur gisterochtend. “Maar het moet allemaal nog wel worden uitgewerkt.”

En daar zit ’m de kneep. “Het is veel te vroeg om dit een succes te noemen”, is de bescheiden conclusie van ‘EU-president’ Donald Tusk, onder wiens voorzitterschap het akkoord tot stand kwam.

De tekst rept van ‘regionale ontschepingsplatforms’ in derde landen enerzijds en van ‘gecontroleerde, in de lidstaten op vrijwillige basis opgezette centra’ anderzijds, in Europa dus. Daar zouden asielaanvragen in een veel hoger tempo moeten worden afgehandeld dan nu. Onduidelijk is in welke landen beide soorten faciliteiten komen te staan. Geen enkel land staat te popelen.

Italië hanteert sinds het aantreden van een populistische regering de lijn:‘Wij zijn er klaar mee, laat andere EU-landen de last maar eens van onze schouders nemen’. Maar Nederland is ook geen logische vestigingsplaats, vindt Rutte. “Het ligt meer voor de hand dat die centra komen in de landen waar de migranten de EU binnenkomen, en niet in Nederland.”

Zo staat het akkoord bol van de hete aardappelen. Oostenrijk, dat morgen voor de tweede helft van het jaar het roulerende EU-voorzitterschap overneemt van Bulgarije, krijgt van de andere lidstaten de opdracht om alsnog werk te maken van de Dublin-hervorming, waar Wenen aanvankelijk geen trek in had. Oostenrijk behoort tot de landen die deze aloude afspraak dat het eerste land van aankomst verantwoordelijk is voor de asielaanvraag, dood hebben verklaard en ook geen nieuw leven willen inblazen.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, in ijltempo uitgegroeid tot een prominente stem in het asieldebat, is toch tevreden, hij ook al. “Ik ben blij dat we voor het eerst een trendbreuk hebben bereikt, namelijk dat er toestemming is voor centra buiten de EU.” Als minister van buitenlandse zaken had Kurz daar al voor gepleit, destijds tegen de politieke mode in.

In die categorie valt ook de oproep aan niet-gouvernementele organisaties die in de Middellandse Zee actief zijn met reddingsacties. Die hebben vaak het verwijt gekregen dat ze als ‘taxidienst’ fungeren voor irreguliere migratie tussen Noord-Afrika en Europa. De EU-regeringsleiders nemen die gedachte over. “Alle vaartuigen die in de Middellandse Zee actief zijn, moeten de toepasselijke wetten eerbiedigen en mogen de operaties van de Libische kustwacht niet hinderen”, staat in de tekst.

Hoewel nagenoeg alle besluiten geen besluiten zijn maar intentieverklaringen, is de EU wel de Rubicon overgestoken door conclusies te trekken die tot voor kort als politiek incorrect golden. De populistische wind die in onder meer Italië, Hongarije, Oostenrijk en in iets mindere mate in Duitsland en België is gaan waaien, heeft ook in Brussel de EU-vlaggen in beweging gebracht – met nog onbekende gevolgen in de praktijk. Zeker voor kapseizende migrantenbootjes voor de Libische kust.