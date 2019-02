Een linkser CDA? Dat gaat veel leden nog te ver

Het compromis dat het CDA met de andere regeringspartijen sloot, past goed bij het CDA, zegt Johan Goos, fractievoorzitter in Noordoostpolder. “Het ademt barmhartigheid. Tegelijkertijd zijn we voor een kritisch asielbeleid.”

In Limburg liepen de leden bepaald de deur niet plat voor een kinderpardon, zegt gedeputeerde Ger Koopmans. “Maar het compromis waarmee het is opgelost, doet recht aan de inhoud.” Koopmans dient tijdens het congres een resolutie in voor een strenger asielbeleid. “Volgens mij zit de oplossing erin om strenger te zijn aan de voorkant, bij de asielaanvragen.”

De opluchting dat er afspraken zijn gemaakt over de pardonregeling is soms voelbaar. Een ledenoproer is voorkomen

Zo heeft het CDA zaterdag voor elk wat wils. De opluchting dat er afspraken zijn gemaakt over de pardonregeling is soms voelbaar. Een ledenoproer is voorkomen.

Planet Meer dan vorige congressen presenteert partijleider Sybrand Buma zijn partij als dé middenpartij van het land, net als afscheidnemend partijvoorzitter Ruth Peetoom. Het CDA is er niet voor de schreeuwers, zegt zij, maar voor de zwijgende meerderheid. Sybrand Buma keert zich tegen “het sloopwerk van de flanken” en houdt in zijn speech een pleidooi voor de ‘gewone man’ die zich zorgen maakt over zijn pensioen, de samenleving en de kwaliteit van de zorg. In de ochtend wordt het congres nog aangespoord door bisschop Gerard de Korte om “meer uit eigen bronnen te putten.” De bisschop uit Den Bosch houdt het congres christelijke waarden als rentmeesterschap en solidariteit voor. Voorgaande kabinetten hebben volgens de bisschop de verzorgingsstaat uitgekleed. “Het draait niet alleen om profit, maar ook om people en planet.” Het CDA moet óók een voortrekkersrol op klimaatbeleid volgen, vindt hij. Het draait niet alleen om profit, maar ook om people en planet Bisschop Gerard de Korte Die boodschap krijgt de partij ook vanuit jongerenvereniging CDJA. In een motie roepen de jongeren de fractie op om zich positiever uit te laten over het klimaat, om een CO2-heffing te steunen en niet akkoord te gaan met ondergrondse CO2-opslag. Vice-voorzitter Klaas Valkering van de jongerenafdeling vindt dat de partij te vaak op de rem trapt als het om klimaatplannen gaat. Buma waarschuwde eerder voor een nieuwe Fortuynrevolte bij te rigoureus klimaatbeleid, vorige week nog hadden de twaalf provinciale lijsttrekkers een pleidooi om vooral niet te veel voorop te willen lopen in Europa.

Positiever In eerste instantie werd de motie van de jongeren ontraden door het partijbestuur, maar na een gesprek met de fractiespecialisten wordt die toch aangenomen. Volgens Valkering omdat er anders toch voorgestemd was door het congres. “De toon moet positiever. Dat wordt breed gedeeld onder de leden.” De CDJA geldt als de linkse luis in de pels van de partij. En volgens Valkering heeft dat geluid de wind in de rug. Valkering ziet de partij opschuiven naar links, mede onder invloed van de CDJA. “Ik denk dat we voorheen rechts van het midden zaten. Maar volgens mij is de partij aan het terugkrabbelen.” Het zal ook wel moeten, denkt hij. Voorlopig lukte het de partij niet voldoende een eigen geluid te laten horen binnen de coalitie. Een verhaal over rentmeesterschap en barmhartigheid zou de partij meer kleur op de wangen geven, vindt Valkering. Die conclusie gaat andere leden te ver. Koopmans vindt al die stromingen juist binnen een middenpartij als het CDA passen. En een deal over het kinderpardon is voor hem geen teken dat de partij naar links opschuift. Alsof ook Buma die boodschap wil uitdragen, houdt hij een pleidooi voor hogere straffen en meer bevoegdheden om ondermijning aan te pakken. Want dat wil de gewone burger óók, zegt Buma: “die wil in rust en in veiligheid kunnen wonen in dit land.”

