Een lijst duwen, oké, maar sporters gaan zelden de gemeenteraad in

Raymond van Barneveld, de dartende Hagenees, komt op plaats 36 van de kandidatenlijst van de partij Groep de Mos. 'Van Barneveld richt pijlen op Haagse raad', schreef De Telegraaf. De NOS, verwijzend naar zijn plek op de lijst: 'Darter Van Barneveld bekent politiek kleur met 'dubbel achttien'.' U ziet, humor onder de koppenmakers is onovertroffen.

Groep de Mos heeft ook Tommy Beugelsdijk, de hoekige verdediger van ADO Den Haag zover gekregen dat hij op de kandidatenlijst wil (plek 50). Partijleider Richard de Mos weet: stemmen verzekerd. Beugelsdijk ('Rustaagh!') is de populairste voetballer uit de Hofstad. Overigens staat een ander icoon van ADO, ex-speler Lex Schoenmaker, op de CDA-lijst in Den Haag.

Niet bij te houden

Nog ruim twee maanden en dan mag Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal sporters dat her en der de kieslijsten bestormt is niet bij te houden. We noemen Guus Haak, een voetballegende uit vroeger tijden, veertien wedstrijden in Oranje. Hij wordt opnieuw lijstduwer van de partij van Hilbrand Nawijn in Zoetermeer. Hockeyinternational Bob de Voogd duwt de lijst van Plan! in Helmond.

József Kiprich, held van het Feyenoordlegioen, verbond zich in de jaren negentig aan de merkwaardige Tocado-partij in Rotterdam. Volgens een artikel in Voetbal International maakte Tocado zich vooral hard voor bungeejumpen vanaf de Erasmusbrug en gratis Feyenoord-seizoenkaarten voor alle Rotterdammers. Nooit meer iets van gehoord.