Een kabinetsformatie zonder de koning, lukt dat nog steeds?

Hoe gaat dat, zonder koning? Voorheen zou het staatshoofd in een situatie als deze de informateur hebben ontvangen op het paleis, waar die discreet het eindverslag aanbood. Nu kreeg hij alleen een kort telefoontje, om te voorkomen dat hij het nieuws op internet moest lezen. De informateur brengt haar eindverslag uit aan de Kamervoorzitter, even verderop in het gebouw van de Tweede Kamer zelf.

Volgens Carla Van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radbouw Universiteit, zijn er in de praktijk weinig verschillen in werkwijze, of het staatshoofd nu de formatie leidt, of de Kamervoorzitter, zoals nu. “Khadija Arib doet haar werk namens de Tweede Kamer. Haar taak is goed te luisteren naar de wensen vanuit de Kamer. Hetzelfde eigenlijk als de koningin deed. Ook toen al handelde het staatshoofd niet op eigen houtje, maar volgde zij de wens van de meerderheid van de Kamer.”

In de lastige formatie van 2010 kwam de koningin wel een paar keer met verrassende benoemingen van informateurs, toen de formatie muurvast zat. Van Baalen: “Maar ook de Kamervoorzitter kan dat doen.” De nieuwe werkwijze is volgens haar hooguit kwetsbaar omdat de Tweede Kamer alles voor het eerst zelf doet. Van Baalen: “Hoe ingewikkeld het ook wordt, de Tweede Kamer weet dat er een kabinet moet komen. Het is vaker ingewikkeld geweest, uiteindelijk is er altijd een oplossing gevonden.”

De kans dat de Tweede Kamer er zelf niet uitkomt, en de koning weer een rol wil geven, lijkt haar ‘klein’.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de mislukte formatie. Welke mogelijkheden zijn er nog?

ChristenUnie-variant •VVD • CDA • D66 • CU • Optie voor een coalitie met het ChristenUnie, 2017. © Brechtje Rood Tot ziens GroenLinks, welkom ChristenUnie. Het is de meest voor de hand liggende optie. Gert-Jan Segers kan VVD, CDA en D66 aan genoeg zetels helpen in zowel Tweede als Eerste Kamer. Dit beloven echter wel moeilijke onderhandelingen te worden. D66-leider Pechtold wil dat een nieuw kabinet ‘een ruime meerderheid’ heeft in het parlement. De ChristenUnie-variant telt slechts 76 zetels. Inhoudelijk liggen er ook grote uitdagingen. De standpunten van ChristenUnie over klimaat en vluchtelingen komen voor een groot deel overeen met die van GroenLinks. VVD en CDA gruwen daarvan.

PvdA-variant • VVD • CDA • D66 • PvdA • Optie voor een coalitie met de Partij voor de Arbeid, 2017. © Brechtje Rood Geen GroenLinks, maar de PvdA aan de formatietafel: waarom ook niet? De sociaal-democraten bulken van regeringservaring en kunnen in deze combinatie voor een gezonde meerderheid in beide Kamers zorgen. Maar er zijn vooral redenen waarom deze variant geen optie is. De PvdA is herstellende van een historisch slechte verkiezingsuitslag (van 38 naar 9 zetels). Partijleider Lodewijk Asscher noemt aanschuiven bij de onderhandelingen ‘zeer voorbarig en niet aan de orde’. Vlak na de verkiezingen bepaalden de leden op een partijraad in grote meerderheid dat de PvdA de oppositie in moet.

Minderheidsvariant •VVD • CDA • D66 • Optie voor een minderheidscoalitie, 2017. © Brechtje Rood Geen politicus op het Binnenhof die op dit moment hardop filosofeert over de haalbaarheid van een minderheidskabinet. Maar de combinatie VVD, CDA en D66 zit wel degelijk in het achterhoofd van de partijleiders. Samen zijn ze goed voor 71 zetels. Om akkoorden te sluiten of wetten door de Kamer te krijgen, is in veel gevallen steun nodig van één andere partij. Dat kan GroenLinks zijn, ChristenUnie. PvdA. SP. Partij voor de Dieren desnoods. Het is werkbaar, maar niet erg aantrekkelijk. Bovendien zullen eerst de meerderheidsvarianten onderzocht moeten worden. “Formeren is faseren”, zei Rutte maandagavond.

Centrum-links • CDA • D66 • PvdA • GL • SP • CU • Optie voor een centrumlinkse coalitie, 2017. © Brechtje Rood SP-leider Emile Roemer noemt het een centrum-links kabinet, GroenLinks-collega Jesse Klaver een christelijk progressief kabinet. De samenstelling is hetzelfde: zes partijen die zorgen voor 80 Kamerzetels, een prettige meerderheid. Het is de voorkeursvariant van Klaver en Roemer. Voor CDA-leider Sybrand Buma gloort dan het premierschap. Maar dat is zo’n beetje het enige voordeel dat het CDA uit deze combinatie haalt. Buma noemt deze coalitie dan ook ‘buitengewoon onlogisch’. De samenstelling is voor het CDA veel te links. Er dreigen dan flinke concessies op het gebied van klimaat, migratie en inkomensverdeling.

Centrum-rechts • VVD • PVV • CDA • 50PLUS • SGP • Optie voor een centrumrechtse coalitie, 2017. © Brechtje Rood Mocht dit de samenstelling van de nieuwe coalitie worden, dan kan Mark Rutte opnieuw zeggen dat het ‘een kabinet wordt waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt’. Eén probleem: VVD en CDA weigeren, na het klappen van het eerste kabinet-Rutte, nog een keer met de PVV in zee te gaan. Geert Wilders zei gisteren: “Wij zijn er klaar voor, anderhalf miljoen mensen hebben op ons gestemd. Wij zijn een winnaar en op de dossiers waar het is fout gegaan, zijn wij de logische keuze.” Rutte benadrukte gisteren opnieuw: geen avonturen meer met de PVV. Lees ook: De formatie is ook met de ChristenUnie een flinke kluif

