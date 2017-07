Een jaar na de Turkse coup is bedreigd Rotterdams raadslid weer terug

Volgende week zaterdag is het 15 juli, de dag die in Turkije voor altijd verbonden zal zijn aan de couppoging van vorig jaar. Turan Yazir (43) kijkt er met 'een raar gevoel' op vooruit. "Het is een jaar na een vreselijke, echt vreselijke gebeurtenis", zegt het Rotterdamse CDA-raadslid. "Je ziet nu al dat Turkse tv-zenders herdenkingen voorbereiden en propaganda verspreiden. Dat zal ook nu weer hierheen uitstralen."

De spanningen in Nederland zullen niet meer zo ver oplopen als het afgelopen jaar, toen Yazir zich door bedreigingen en intimidatie genoodzaakt zag het raadlidmaatschap tijdelijk neer te leggen. Vandaag keert hij terug, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Hij werd door de Turkse krant Sabah aangewezen als een van de leiders van de Gülenbeweging

"Het voelt enorm goed om na een zware periode terug te komen", zegt hij, zijn woorden uiterst zorgvuldig kiezend. Bijna vier maanden geleden trad hij terug, toen de bedreigingen hem en zijn gezin te veel werden. Vlak na de diplomatieke rel waarbij een Turkse minister geweigerd werd bij het consulaat in Rotterdam, werd Yazir door de Turkse krant Sabah aangewezen als 'geestelijk leider' van Fetö in Nederland, zoals het regime van president Erdogan de Gülenbeweging noemt.

Die aantijging deed de emmer, die sinds de couppoging steeds voller was geraakt, overlopen, zegt Yazir, die in het verleden voorzitter was van een door Gülen geïnspireerde stichting. "Ik zou verantwoordelijk zijn geweest voor de rel en een oplichter zijn die religieuze mensen misbruikt, om geld door te sluizen naar prediker Gülen in Pennsylvania. En ik zou met Geert Wilders samenspannen. Bovendien werd de berichtgeving overgenomen door de Duitse editie van Sabah en andere media. Op vier of vijf nationale Turkse tv-zenders was beeldmateriaal van mij te zien."

Hoe belangrijk is het voor u dat de rechter vorige week besliste dat Sabah de berichtgeving moet rectificeren? "Heel belangrijk. Ik heb het proces bewust aangespannen en ik vind het fantastisch dat de hele gemeenteraad van Rotterdam heeft meegedaan. De uitspraak is van wezenlijk belang, omdat die aantoont dat de beschuldigingen totaal ongefundeerd waren en nergens op sloegen. De rechter heeft een duidelijke grens aangegeven: er bestaat vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, maar berichtgeving mag niet over een mensenleven heenwalsen. Als Sabah niet rectificeert, krijgen de Turkse en de Duitse organisatie 100.000 euro boete. Bovendien kunnen ze mijn naam nooit meer in verband brengen met Fetö of een terroristische organisatie."

Is de rust weergekeerd in de Turkse gemeenschap in Rotterdam? "Het is zeker rustiger dan de periode na de coup. Maar onder de oppervlakte merk je nog wel spanning. Er zijn diepe wonden geslagen, ook binnen families, het zal veel tijd kosten voor het weer rustig is. Je merkt dat als er in Turkije maar iets geroepen wordt over Gülensympathisanten, de bedreigingen op sociale media weer toenemen, of dat mensen op straat worden aangesproken." Het is zeker rustiger dan de periode na de coup. Maar onder de oppervlakte merk je nog wel spanning

Heelt tijd alle wonden? "Veel feiten over de couppoging zijn nog niet boven tafel. In Turkije wordt heel direct de schuld gegeven aan Gülen, hoewel er geen bewijs voor is. Zolang de waarheid niet boven tafel komt, zullen mensen blijven geloven wat politici roepen. Op de korte termijn zie ik daarom geen verbetering. Op de lange termijn wel. Hoeveel jaren dat zullen zijn, weet ik niet."

Welke rol ziet u voor zichzelf daarin? Na een stilte: "Die vraag kan ik als volgt beantwoorden. Vlak na de coup deed burgemeester Aboutaleb een oproep de rust te bewaren. Ik was daarbij en ik heb mijn steun uitgesproken. Als raadslid vond ik dat ik een rol heb mensen te verbinden. Maar naarmate de dagen en maanden voorbij gingen, begon ik te zien dat het te vers en te gepolariseerd was om mensen bij elkaar te brengen. Mijn inbreng werkte alleen averechts. Dat moet je niet forceren."

Wilt u na de raadsverkiezingen van volgend jaar weer raadslid worden? "Ja, ik denk wel dat ik de ambitie heb om door te gaan."

Ziet u hoopgevende bewegingen in de Turkse gemeenschap? "Voor de lange termijn zeker. Het kan niet zo zijn dat mensen hier verantwoordelijk worden gesteld voor een gebeurtenis in Turkije, waartegen zij stelling hebben genomen. Wat hebben mensen hier, daar in godsnaam mee te maken? Mensen gaan relativeren naarmate de tijd vordert. Ze leggen andere verbanden en gaan logischer nadenken. Na de coup werden jarenlange banden opeens verbroken, maar ik merk dat sommige mensen weer contact zoeken. In het uiterste kamp zie ik zo'n besef niet groeien, maar in het midden groeit de verbinding."

Wie is Yazir? Turan Yazir (43) is in de CDA-raadsfractie woordvoerder economie, duurzaamheid, mobiliteit, haven en werkgelegenheid. Hij woont in Rotterdam-Feijenoord en werkt als zelfstandig ondernemer/adviseur. In het verleden werkte hij als beleidsadviseur voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

