Een jaar na de coup: Erdogan is nog steeds op zoek naar wraak

“Niemand die deze natie verraadt kan onbestraft blijven.” De Turkse president greep de herdenking van de mislukte staatsgreep een jaar geleden aan om die boodschap nog eens te benadrukken. Erdogan lijkt daarmee vast te houden aan de harde maatregelen die hij in de nasleep van de couppoging inzette. Geen woorden van verzoening maar eerder van vergelding liet hij horen in Istanbul en Ankara waar hij achtereenvolgens herdenkingsbijeenkomsten bijwoonde.

In Istanbul, waar honderdduizenden mensen waren toegestroomd zei hij ‘te weten wie er achter FETÖ (de Gülenbeweging, red.) en de PKK zit’. “We kunnen niet de koning en de koningin of de sjeik verslaan, zonder de pionnen, de ridders en de kastelen te verslaan.”

Verder liet de Turkse president weten de noodtoestand voor de vierde achtereenvolgende keer te zullen verlengen. “In plaats van normalisering van de situatie is er een permanente noodtoestand afgekondigd”, zei oppositieleider Kemal Kilicdaroglu gisteren. “Dit parlement wist bommen te weerstaan maar is nu haar autoriteit kwijtgeraakt.” De leider van de CHP doelde daarmee op het referendum dat de regerende AK-partij in april won waardoor de macht van de president wordt uitgebreid en die van het parlement ingeperkt.

Doodstraf

Ook herhaalde Erdogan dat hij de doodstraf weer in zal voeren als het parlement dat wil. Die toezegging deed hij in Istanbul toen de menigte in spreekkoren eiste dat de aanstichters van de coup ter dood veroordeeld zouden moeten worden. “Als Turkije de doodstraf invoert, gooit het land definitief de deur dicht voor het Europese lidmaatschap”, bracht Jean-Claude Juncker de Turkse president het standpunt van de EU nog even in herinnering. In de Bild am Sonntag schreef de voorzitter van de Europese Commissie te verwachten dat ‘Turkije zijn Europese kleuren zal laten zien’.

Na 54 jaar speelt de Europese Unie nog altijd een spelletje met ons President Erdogan

Voorlopig lijkt het daar nog niet op. “De houding van de Europese Unie is duidelijk”, zei Erdogan. “Na 54 jaar spelen ze nog altijd een spelletje met ons. We zullen het zelf moeten uitzoeken, er is geen andere optie. Ik kijk niet naar wat George of Hans te zeggen hebben. Ik luister naar Ahmet, Mehmet Hasan, Huseyin, Ayse, Fatma en Hatice.”