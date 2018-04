Een intern VVD-stuk vormde de basis voor de afschaffing van de dividendbelasting

Een intern VVD-stuk vormde de basis voor afschaffing van de dividendbelasting, schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. “Ik heb dit stuk tijdens de onderhandelingen gebruikt voor informele bilaterale gesprekken met de onderhandelaars. Met het stuk poogde mijn partij een voorstel te doen op het terrein van dividendbelasting en aanverwante dossiers dat aanvaardbaar zou zijn voor de andere partijen en de basis zou kunnen vormen voor de tekst in het regeerakkoord.”

Lees verder na de advertentie

Het interne VVD-document is vanavond laat, samen met andere notities over dividendbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. Rutte meldt dat het stuk is opgesteld door toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes.

Minister-president Mark Rutte schrijft ook dat hij ‘onbedoeld de suggestie heeft gewekt dat er helemaal geen stukken zouden zijn over de dividendbelasting’. Hij antwoordde dit vanmiddag ook al op vragen van Lodewijk Asscher, leider van oppositiepartij PvdA. Asscher meent dat Rutte de Kamer onjuist heeft geïnformeerd.

Geen memo De premier sprak ’s middags het zware verwijt van onjuist informeren van de Kamer tegen en gaf aan dat hij ook in november in de Tweede Kamer heeft gezegd dat hij zich niet kan herinneren dat er memo’s over dividendbelasting op tafel hebben gelegen tijdens de formatie. Dat vond de oppositie toen al merkwaardig: de coalitie besloot tot afschaffing van de dividendbelasting, een maatregel die 1,4 miljard euro kost. Maar Rutte en ook de fractievoorzitters van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie hielden vol dat zij geen weet hadden van notities over dit onderwerp. Rutte schrijft ook dat hij ‘onbedoeld de suggestie heeft gewekt dat er helemaal geen stukken zouden zijn over de di­vi­dend­be­las­ting Rutte zei eerder vandaag: “Naar mijn beste weten lag er geen memo. Onbedoeld heb ik de suggestie gewekt dat er ook helemaal geen stukken zijn. Dat er wel stukken zijn, bleek mij afgelopen vrijdag uit Trouw. Tot die tijd wist ik het niet. Dit zeg ik naar eer en geweten.” Dat er tijdens de kabinetsformatie memo’s zijn opgesteld blijkt uit een afgewezen Wob-verzoek van twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Zij kregen geen notities, maar wel een lijst met documenten die op het ministerie van financiën liggen en gaan over dividendbelasting. Een deel van die memo’s is opgesteld ten tijde van de formatie. Om een einde te maken aan speculaties over de inhoud besloot het kabinet maandag de memo’s vrij te geven. Rutte maakt hiermee ‘een eenmalige uitzondering op de vertrouwelijkheid’ rond de kabinetsformatie.

Presentatie Vandaag ondervroeg Asscher de premier tijdens het zogeheten vragenuurtje. Woensdagmiddag en woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over de memo’s, die vanavond laat naar het parlement werd gestuurd. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver verzocht het kabinet om ook in kaart te brengen wie op welk moment die memo’s heeft gekregen. Want net als Rutte zeiden destijds de fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie dat zij geen notities hadden gezien. Terwijl hun mede-onderhandelaars Wouter Koolmees (D66) en Carola Schouten(ChristenUnie) vrijdag zeiden dat zij ze wel kenden. Aan dit verzoek van Klaver wil Rutte niet voldoen want dat ‘raakt aan de kern van de vertrouwelijkheid van de formatie’. Alexander Pechtold, D66-voorman, vindt dat er ‘een hoop verwarring’ is over de manier waarop het besluit om de dividendbelasting af te schaffen tot stand is gekomen. Hij zei vandaag dat er is besloten op basis van ‘een presentatie’. Wie deze voordracht voor de onderhandelaars heeft gegeven kon hij zich vandaag niet herinneren.

Lees ook:

Mark Rutte en zijn ploeg zijn nog niet uit de problemen Met het openbaar maken van de memo’s over dividendbelasting kiest het kabinet voor de vlucht naar voren. Maar daarmee zijn Mark Rutte en zijn ploeg niet uit de problemen.