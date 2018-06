Een handdruk en de top tussen Trump en Kim is begonnen

Na het handen schudden in het Capella hotel op het Singaporese eiland Sentosa spraken Trump en Kim kort met de media. Trump zei het volste vertrouwen te hebben dat de topontmoeting een 'enorm succes' gaat worden en dat hij en Kim 'zonder enige twijfel een enorm goede relatie gaan opbouwen'. Kim zei op zijn beurt dat het 'geen gemakkelijke weg was naar deze top'.

Onder vier ogen

De beide leiders spraken een klein half uurtje onder vier ogen, dat wil zeggen alleen met tolken erbij. Ze kwamen naar buiten om kort te poseren voor een volgende fotosessie. Na hun tête-à-tête zijn er gesprekken in aanwezigheid van andere functionarissen, onder wie Trumps buitenlandminister Mike Pompeo en Kims rechterhand Kim Yong-chol.

Verwacht wordt dat Trump rond 10.00 uur Nederlandse tijd de pers zal toespreken, alvorens om 13.00 uur weer richting de VS te vliegen. Kim zou al om 08.00 uur terug naar Noord-Korea vliegen.

Bij de gesprekken zou de nucleaire ontwapening van Noord-Korea centraal staan. Dat is ook de voornaamste eis van de Verenigde Staten, die in ruil veiligheidsgaranties aan Noord-Korea kunnen bieden. Maandag nog verklaarde de Amerikaanse minister Pompeo dat de VS niet uitsluiten dat ze hun troepen terugtrekken uit Zuid-Korea, al wilde hij geen details geven. Noord-Korea wil een einde aan de zware sancties die de internationale gemeenschap oplegde na de raketlanceringen door Pyongyang.

Wat zeker niet aan bod komt, is de mensenrechtensituatie in Noord-Korea, zo verklaarden bronnen uit het Witte Huis aan NBC News. Eerder verklaarde Trump nog dat 'geen enkel regime zijn eigen burgers op zo'n ultieme en brutale manier heeft onderdrukt als het wrede dictatorschap in Noord-Korea'.

Wat de uitkomst van de top ook wordt - een einde aan het nucleair programma, een officieel einde aan de Koreaanse oorlog of gewoon een vervolgafspraak - het feit dat de top überhaupt plaatsvindt is een grote overwinning voor zowel Trump als Kim. Op 24 mei blies de Amerikaanse president de ontmoeting nog af vanwege de 'vijandigheid' van Noord-Korea.

En tijdens zijn campagne en zijn eerste maanden als president liet Trump geen kans onbenut om Kim te beledigen. Zo nam hij al snel de bijnaam 'little rocket man' in de mond, en dreigde hij met 'fire and fury' als Noord-Korea ballistische raketten zou afvuren op de VS. Van die vijandigheid was in Singapore in elk geval niets meer te bespeuren.