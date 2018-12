Een duurzamer Nederland moet niet alleen afhangen van draagvlak

Het zijn weken, zo niet maanden, waarin de cohesie van de Haagse vierpartijencoalitie wordt getest. Het derde kabinet-Rutte staat voor een test die groter is dan wat dan ook sinds de laatste verkiezingen. Groter dan het uit het vuur slepen van een akkoord over hervorming van de oudedagsvoorzieningen, en dat lukte op het laatste moment al niet. Voor dit kabinet dreigt 2018 een jaar te worden zonder één enkel, echt aansprekend resultaat.

Het groenste kabinet ooit, noemde de coalitie de ploeg die het nieuwe regeerakkoord moest uitvoeren. 49 procent CO2-reductie in 2030. Nederland zou vooroplopen in Europa, na jaren de slechtste in de klas geweest te zijn. Zoals aardgas opeenvolgende kabinetten in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de kans gaf de noodzakelijke hervorming van de verzorgingsstaat voor zich uit te schuiven, zo was datzelfde gas een goed excuus om niet na te hoeven denken over alternatieve, duurzamere energiebronnen.

De boodschap van Joop den Uyl tijdens de oliecrisis – het wordt nooit meer zoals het was – is weer actueel

Dan komt er een regeerakkoord dat ambitieuze doelen stelt en dan komen er meer en meer berichten dat het alsnog niet voldoende is, terwijl de maatregelen die nodig zijn om het doel te halen potentieel al zo maatschappij-ontwrichtend zijn. De boodschap van Joop den Uyl tijdens de oliecrisis van het begin van de jaren zeventig – het wordt nooit meer zoals het was – wordt weer actueel. Een boodschap waar een politicus zich liever niet mee op pad laat sturen.