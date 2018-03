Eén ding hebben alle aspirant-gemeenteraadsleden gemeen: lef

Het is maar hoe je het ziet. Met de raadsverkiezingen, die vandaag in 335 gemeenten worden gehouden, viert Nederland het feest van de ­democratie. De vraag is vooral hoe vrolijk de fuif eigenlijk is.

Waar de één een uitgelaten galabal ziet, ervaart de ander de dag van vandaag juist als een sombere koffievisite. Die wijst er bijvoorbeeld op dat menig stemmer de verkiezingen aangrijpt om een gevoel van frustratie te uiten. Dat de mensen met hun stembiljet protesteren tegen wie er dan ook maar aan de knoppen zit. Of hij brengt in dat grofweg de helft van de stemgerechtigden doorgaans niet opkomt: wie vertegenwoordigt de volksvertegenwoordiger eigenlijk?

De veranderde gemeenteraden, met naar verwachting na vandaag nog meer zetels voor de lokalen, zullen ook effect hebben op landelijke partijen

De optimist ziet juist pluspunten: dat echt lokale thema’s de gemeenteraadsverkiezingen beheersen – wel of geen zwembad, wel of niet betaald parkeren, zonneweiden, koopzondagen, sociale huurwoningen. Of anders ziet hij wel dat ook mensen die zich nooit eerder in een stemlokaal lieten zien, steeds vaker een partij op hun stembiljet kunnen vinden die hun mening verwoordt.

Versplintering Het laatste is dan weer voer voor de meer hypochondrisch ingestelden: dat aan de verkiezingen in bijna iedere gemeente opnieuw meer partijen meedoen, zien zij als bewijs dat de versplintering toeneemt. Dat het politieke landschap zó fragmenteert dat het uiteindelijk leidt tot onbestuurbaarheid. De zonnige kant van Nederland daarentegen beschouwt hetzelfde fenomeen vooral als een teken dat veel Nederlanders nog altijd hun idealen hopen te bereiken via de parlementaire weg. Zo zijn er ook nu weer meer mensen die via een lokale partij een plek in de gemeenteraad proberen te veroveren. Zwartkijkers beschouwen hen als amateurs, eendagsvliegen, politieke opportunisten, belangenpartijen en zelfs als ondermijners van de lokale democratie. Helemaal ongelijk hebben ze niet, er zijn voorbeelden. © ANP Maar dat het niet hele verhaal is, bewijzen de vele lokale partijen die inmiddels al tientallen jaren constructief meedenken over het beleid in hun gemeente, of anders wel de vele progressieve verbonden tussen PvdA, GroenLinks en D66 – samenwerkingsverbanden waar in Den Haag de landelijke leiders Lodewijk Asscher, Jesse Klaver en Alexander Pechtold alleen maar van kunnen dromen. Misschien is het vooral wennen dat dingen anders worden, want dat is zo. De veranderde gemeenteraden, met naar verwachting na vandaag nog meer zetels voor de lokalen, zullen ook effect hebben op landelijke partijen. Zij moeten harder vechten voor de kiezer dan vroeger, meer moeite doen om te weten wat er in de haarvaten van de samenleving leeft. Ze gaan de gemeenteraad als kweekvijver voor landelijke politici missen. Toch: in de gemeenteraden maken wethouders van lokale partijen niet vaker brokken dan die van landelijke.

Moed Eén ding is onbetwist: dat is dat alle mensen die zich vandaag verkiesbaar hebben gesteld, over moed beschikken. Het imago van politici is slechter dan dat van een tweedehands-autoverkoper, dus voor het aanzien hoeven ze het niet te doen. Ze doen het voor de goede zaak, of die nou het zwembad is of de veiligheid in hun dorp. Je kunt de bravoure van aspirant-politici misschien het beste vergelijken met die van een kat op de vismarkt. Ze lopen een arena in waar de kans dat ze hun droom kunnen waarmaken het grootst is, maar lopen tegelijkertijd flink risico om er met ferme stokslagen te worden uitgestuurd. Ze weten dat ze een functie ­ambiëren waarin de beloning niet zal opwegen tegen het werk dat ze moeten verzetten. Ze weten dat de kans aanzienlijk is dat ze schade oplopen. Vandaag gaat het vooral over hun ideeën.