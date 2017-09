Een baby en een biertje, gaat dat samen?

Het begon allemaal zo onschuldig. Op de Facebookpagina van de Australische premier Malcolm Turnbull verscheen afgelopen weekend een foto waarop hij te zien was zittend op de tribune tijdens de Australian Rules-voetbalfinale in Sydney. Hij had zijn kleindochtertje op de arm, die hij zo te zien een kus op haar hoofd drukte. In zijn andere hand hield hij een glas bier. “Multitasking tijdens het voetbal”, stond er bij.

Lees verder na de advertentie

De intieme familiefoto kwam de conservatieve premier op een storm van kritiek te staan op sociale media. “Schandelijk, een kind op de arm hebben met alcohol in de hand”, schreef een boze twitteraar. “Walgelijk om te zien dat mensen hun kegel uitademen over een baby”, twitterde een ander.

Maar gelukkig voor Turnbull kantelde het debat na verloop van tijd, toen steeds meer mensen de premier verdedigden. Zelfs zijn belangrijkste politieke rivaal, de linkse oppositieleider Bill Shorten, nam het voor hem op. “Dit is onzin”, twitterde Shorten. “Laat hem grootvader zijn.” Een senator twitterde een foto van zichzelf met ook een baby op de ene arm en een biertje in de andere hand.

Turnbull zelf reageerde nuchter op het relletje. “Dit soort dingen laat de gekte van sociale media zien. Het enige wat je kunt doen, is gewoon jezelf zijn.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.