Edith Schippers hoopte zelf al op een vrouw als informateur

De voorzitter van de Tweede Kamer moet haar officieel nog voordragen. Dat gebeurt morgen, nadat de Tweede Kamer het verslag in ontvangst heeft genomen dat Schippers van haar verkennerswerk heeft gemaakt. In die functie heeft zij na de uitslag van de verkiezingen de mogelijkheden voor een nieuw kabinet onderzocht. Schippers ziet als meest logische optie een samenwerking tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Het wordt Schippers’ afscheids­saluut, na 23 jaar op het Binnenhof. Ze gaat de programmatische basis leggen voor een kabinet waar ze zelf niet in gaat zitten. Want de nummer twee van de VVD, nu nog minister van volksgezondheid, vertrekt uit de politiek. “Ik zal geen deel uitmaken van een volgend kabinet”, zei ze vorige week opeens, bij de start van haar klus als verkenner. Dat afscheid vond ze voor haar taak een voordeel: “Dat geeft me een mooie positie om te onderzoeken welk kabinet gevormd kan worden”

Vertrek

Dat vertrek komt als een verrassing. Lang is Schippers gezien als de aangewezen opvolger van Mark Rutte, en mogelijk als de eerste vrouwelijke premier. Ze heeft de ervaring en het aanzien. Schippers is al jaren de vertrouweling van Rutte – voor hem lost ze achter de schermen lastige kwesties op. Haar vertrek betekent dat Schippers zelf voorlopig geen ambitie heeft om de leider van de VVD te worden. Of geen kans meer ziet.

Het is in de parlementaire geschiedenis maar één keer eerder voorgekomen dat een vrouw informateur was bij een kabinetsformatie. Dat was D66-lijsttrekker Els Borst, in 1998. Zij was toen één van de drie informateurs die de basis legden voor het tweede Paarse kabinet (PvdA, VVD en D66). Borst werd vicepremier.

In de huidige formatie hebben VVD, CDA, D66 en GroenLinks afgesproken dat Schippers de enige informateur wordt. Doorgaans levert elke partij er één, maar dat zou volgens betrokkenen nu niet praktisch zijn. Zij willen voorkomen dat elke stap in het onderhandelingsproces met veel mensen moet worden afgestemd.