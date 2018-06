Duur prijskaartje kan de verhuizing van mariniers naar Vlissingen nog stoppen

Critici van de verhuisplannen vermoeden dat zal blijken dat het hele project simpelweg te duur is. Dan zou renovatie van de huidige kazerne in Doorn ook weer als financieel aantrekkelijker optie op tafel komen.

Lees verder na de advertentie

Toen de Kamer in 2012 akkoord ging met de nieuwe kazerne in Zeeland hing daaraan een prijskaartje van maximaal 200 miljoen euro. Op dit moment ligt de top van het ministerie in de clinch met de mariniers over hoe de nieuwe kazerne er precies uit komt te zien.

De mariniers betogen ook dat er nog veel moet gebeuren om de nieuwe thuisbasis daadwerkelijk geschikt te maken

De mariniers willen vanwege hun werkende partners sowieso niet vanuit de omgeving Utrecht naar Zeeland verhuizen, maar betogen ook dat er nog veel moet gebeuren om de nieuwe thuisbasis daadwerkelijk geschikt te maken. Zo moeten er betere schietbanen komen, zou de haven van Vlissingen nu niet geschikt zijn om met amfibische landingsvaartuigen te oefenen, en zijn er te weinig kamers om mariniers te laten overnachten. Als zij namelijk in hun oude woonplaatsen rond Doorn blijven wonen, moeten ze door de week soms op de kazerne slapen.

Meters veroverd Tegenstanders van de verhuizing in de Kamer zijn tevreden over de toezegging van Visser. Volgens GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks ‘is er hiermee toch een paar meter veroverd’. Ze vindt het winst dat de staatssecretaris niet hoe dan ook vasthoudt aan de verhuisplannen. Salima Belhaj (D66) noemt het belangrijk dat Defensie nu alle extra kosten meetelt die na 2012 bekend werden om de te bouwen kazerne in Vlissingen volledig geschikt te maken. Kamerleden mogen de brief van Visser vanwege commercieel gevoelige informatie over bouwbedrijven alleen vertrouwelijk inzien. Dat is volgens Belhaj geen bezwaar. “Als uit de berekening blijkt dat de kosten van een andere categorie zijn dan aanvankelijk voorzien, zal het kabinet dat ook publiek moeten maken. Dat komt dan onvermijdelijk in de defensiebegroting te staan."

Lees ook:

De militair anno 2018 vindt zijn gezin net zo belangrijk als het leger De plannen voor verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, waarover de Tweede Kamer vandaag debatteert, stuiten op weerstand. Van oudsher stelden militairen hun privéleven helemaal in dienst van hun vak, maar dat verandert.