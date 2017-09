Duur boemeltje van EU-geld in Hongarije

Aan de rand van het Hongaarse dorpje Felcsút bouwen bouwkranen aan een groot sportcomplex met bijbehorende conferentiefaciliteiten. 1800 inwoners telt het dorpje. Eén van hen is premier en sportliefhebber Viktor Orbán.

Sinds jaren rijdt het bouwverkeer in het dorp af en aan om zijn droom te verwezenlijken: van Felcsút het middelpunt van de Hongaarse sportwereld te maken. Dankzij Orbán bezit het dorp inmiddels een voetbalacademie, het duurste voetbalstadion van Hongarije, en dit sportcomplex in aanbouw.

Orbáns huis, nieuwbouw in de stijl van een oude boerenwoning, oogt nietig naast het voetbalstadion met zijn koperen dak en hardhouten overkapping. De bouwwerken trekken een gestage stroom nieuwsgierigen. Ze zijn welkom, zolang ze niet van een oppositiepartij of een onaangekondigde televisieploeg zijn. Enkele jaren geleden werd oud-premier Ferenc Gyúrcsány door beveiliging de toegang tot het dorp ontzegd. Vorig jaar werden journalisten van de Duitse zender RTL 2 door de politie aangehouden en gefouilleerd.

Drie miljoen euro kostte het boemeltje, waarvan de EU tweederde betaalde. Brussel had meteen vraagtekens, maar volgens de regering zouden er dagelijks 2500 tot 7000 mensen gebruik van maken. In werkelijkheid waren er dit jaar tot nu toe ruim 12.000 passagiers. Op sommige dagen komt er niemand.

Metro en snelweg

Felcsút is niet het enige project dat de Europarlementariërs interesseert. Ze nemen ook een kijkje bij de M4, de veel te dure nieuwe metro in Boedapest, bij de doodstille M6-snelweg (een investering van Orbáns voorganger Ferenc Gyúrcsány) en bij de prijzige stadsvernieuwing in het centrum van Boedapest, die tot stand kwam onder leiding van Antal Rogán, toppoliticus in de huidige regering.

Vooral het bezoek aan Felcsút steekt de regering. Voor minister János Lázár was het reden om delegatieleider Ingeborg Gräßle een protestbrief te sturen. Hij noemt het bezoek, zeven maanden voor de parlementsverkiezingen, politiek gemotiveerd, net als het feit dat geen van de door de regering voorgestelde projecten in het programma terecht is gekomen.

Ik wil de Hongaarse regering nogmaals verzekeren dat er geen vooroordeel schuilgaat achter de datum van onze missie of achter de keuze van de projecten Parlementslid Gräßle

"Ik vind het schandalig dat een commissie van het Europese Parlement systematisch een groot aantal suggesties van de Hongaarse regering negeert en verwerpt, en daarmee duidelijk invloed uitoefent op de Hongaarse verkiezingscampagne," aldus Lázár. Ook is hij boos dat de delegatie geen van de (overigens zeer weinige) gemeenten met een oppositieburgemeester bezoekt.

Gräßle, een christen-democraat en lid van dezelfde EPP-fractie als de Hongaarse regeringspartij Fidesz, vindt Lázárs kritiek ontoelaatbaar. "Ik wil de Hongaarse regering nogmaals verzekeren dat er geen vooroordeel schuilgaat achter de datum van onze missie of achter de keuze van de projecten", schrijft ze in een reactie. "Het Budgettair Controlecomité zal zijn bezoek op politiek neutrale wijze verrichten, zoals we altijd doen."

Als je oppositiepoliticus Ákos Hadházy mag geloven, had de delegatie overigens keuze genoeg. Hadházy was Fidesz-gemeenteraadslid in Székszárd, maar stapte in 2013 op vanwege corruptie op gemeenteniveau. Hij is nu parlementslid van de groene LMP en heeft een wekelijks anti-corruptieblog. Het is een opsomming van waanzinnig dure stadsverlichting, nooit gebouwde (maar wel betaalde) logistieke centra en andere wonderlijke zaken waar volgens hem op systematische wijze grote hoeveelheden EU-geld in verdwenen zijn.