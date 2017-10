Duizenden mensen staan in de rij voor de grote Xi-show

Het is een zonnige zondag in Peking, ideaal om lekker naar het park te gaan, of de dierentuin. Maar vele duizenden Chinezen zijn naar het World Exhibition Center in de hoofdstad gekomen voor een tentoonstelling over president en partijleider Xi Jinping. Hij speelt de hoofdrol op het negentiende congres van de Communistische Partij van China, dat vandaag begint.

Het Exhibition Center, een soort congrescentrum, is gevestigd in een gigantisch gebouw uit de jaren vijftig, geheel opgetrokken in Sovjet-stijl. Opgewekt staan de bezoekers in de rij voor de controles. Die zijn uitgebreid, iedereen moet een identiteitsbewijs laten zien en alle tassen gaan door scanners, van het soort die ook op vliegvelden staan.

Eenmaal binnen treffen ze een grote Xi-show, ook al gaat de tentoonstelling, verspreid over twaalf grote zalen, officieel over de prestaties van China in de afgelopen vijf jaar. Maar dat zijn niet toevallig de vijf jaar sinds het aantreden van Xi als partijleider en daarmee de sterke man van China.

Met gebruik van multimedia en de laatste technologie wordt de president gepresenteerd als vader des vaderlands, maar wel een vriendelijke. Zelfs waar hij de troepen aanvoert, in een grote zaal vol met militaire attributen, glimlacht hij nog gemoedelijk. Het is duidelijk waar de vergelijkingen vandaan komen tussen Xi en Winnie the Pooh, in de Disney-versie. Die waren een tijdje populair op de sociale media, maar ze zijn inmiddels verboden. Want lachen met de grote leider is natuurlijk niet de bedoeling.

Achter de gemoedelijke uitstraling van Xi gaat een keiharde leider schuil, die meer macht heeft verzameld dan enige Chinees sinds Mao Zedong. De grote vraag is hoe lang Xi die macht nog zal uitoefenen: dat hij een tweede termijn van vijf jaar krijgt als leider staat wel vast, maar stuurt hij ook al aan op een derde termijn? Dat zou echt een breuk zijn met de afgelopen decennia, sinds Mao's dood.

De bezoekers van de grote Xi-tentoonstelling lijken er niet mee te zitten. Zij lachen, praten, wijzen en kijken heel geconcentreerd naar alle informatie. Die laat zien hoe goed het gaat met China: in de landbouw, de economie, de technologie, maar ook in sport en cultuur. Er zijn modellen van de snelle treinen, China's trots, van de Drieklovendam en van een kerncentrale. Er staat ook een grote tractor en op borden aan de wand veel grafieken, met allemaal stijgende lijnen.

Xi is overal: op televisie, in de sociale media en zelfs op posters in de metrohaltes.

Het leger wordt natuurlijk niet vergeten. Populair is de mogelijkheid om met een net echt geweer te schieten op een beeldscherm, in een levensgroot video-spel. Een meisje hanteert het geweer stoer en na afloop laat ze zich, poserend met het wapen, fotograferen door haar vriend. De man die dan aan de beurt is kiest voor het zwaardere geschut en legt een bazooka op de schouder.

Veel bezoekers komen in groepen, met collega's van de werkeenheid, wellicht is het niet hun persoonlijke keuze om de zondag hier door te brengen. Maar er lopen ook veel families rond, ouderen en ook jongeren in kleine groepjes, die zich oprecht lijken te vermaken. Er worden veel selfies gemaakt met afbeeldingen of spreuken van de grote leider.

De liefde voor Xi wordt er ook niet alleen hier ingepompt. Hij is overal: op televisie, in de sociale media en zelfs op posters in de metrohaltes. Maar in het hart van politiek China, het Tiananmenplein, hangt nog altijd het portret van de grote roerganger Mao Zedong. Dat kan zelfs Xi Jinping niet zomaar vervangen.

