Duizenden Israëli’s demonstreren tegen de plannen van Netanyahu

Volgens de organisatoren van de mars waren er tienduizenden deelnemers, de politie hield het op minder dan tienduizend.

Netanyahu, die op 9 april de verkiezingen won en daardoor voor de vierde achtereenvolgende keer premier kan worden, heeft tot woensdagavond om een nieuwe regering te vormen. Tot nu toe is hij er niet in geslaagd om tegemoet te komen aan de tegengestelde eisen van potentiële regeringspartners, onder meer over de inzet van ultraorthodoxe joden in het leger.

We laten je geen Erdogan zijn. We krijgen hier geen dictator, we zullen het niet toelaten. Yair Lapid, oppositie-alliantie Blauw-Wit

Hoewel er nog geen akkoord op tafel ligt, wordt al gespeculeerd over de vraag of toekomstige coalitiepartners akkoord gaan met maatregelen die de rechterlijke macht verzwakken. Openbaar aanklager Avichai Mandelblit maakte in februari bekend dat hij Netanyahu wil aanklagen voor corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken.

Heksenjacht Netanyahu heeft de aantijgingen meermaals ontkend, en doet ze af als heksenjacht. Begin oktober vindt een hoorzitting plaats, waarna Netanyahu al dan niet voor de rechter moet verschijnen. De demonstranten, veelal aanhangers van de oppositie-alliantie Blauw-Wit, zwaaiden zaterdag met Israëlische vlaggen en scandeerden slogans als ‘één volk, één wet’ en ‘houd Israël vrij’. Yair Lapid, een van de leiders van Blauw-Wit, vergeleek Netanyahu’s pogingen om zijn macht te consolideren met de autoritaire Turkse president Recep Tayyip Erdogan. “We laten je geen Erdogan zijn. We krijgen hier geen dictator. We zullen het niet toelaten”, zei hij in een toespraak tegen Netanyahu. Yair Lapid, en van de leiders van de oppositie-alliantie Blauw-Wit, hield een toespraak gedurende de protesten. © Getty Images

Vechten voor het land De demonstranten waarschuwden Netanyahu dat ze niet zullen toelaten dat “een democratisch Israël wordt omgevormd tot een privégerecht voor een koninklijke familie of sultanaat”. “We zijn hier samengekomen om te vechten voor ons land. Netanyahu gaat het Hooggerechtshof vermorzelen om te voorkomen dat justitie haar werk doet”, aldus de betogers. Als Netanyahu erin slaagt om een regering te vormen, zal hij als eerste politicus starten aan een vijfde ambtstermijn als Israëlische premier. Lukt het hem niet om voor woensdag een coalitie op de been te krijgen, dan vertrouwt de president die opdracht mogelijk aan iemand anders toe.

