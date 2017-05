Duizenden de straat op in Polen in protest tegen de regering

De demonstratie werd georganiseerd door de partij Het Burgerplatform. Die zegt dat er wel 90.000 mensen aan het demonstreren zijn, de officiële lezing van de politie houdt het op 12.000.

Volgens de demonstranten tast het beleid van president Kaczynski de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de media aan. De kritiek richt zich op benoemingen van rechters in het hooggerechtshof van Polen, die op de hand van de regering zouden zijn. Hetzelfde geldt voor de aanstelling van topmensen bij radio en tv. Vanuit Brussel klonk eerder ook al kritiek op het beleid van Kaczynski. Op 16 mei komt de Europese Commissie met een rapport over situatie in Polen.

Volgens Kaczynski zijn de demonstranten misleid. "Er is vrijheid in Polen. Zij die de werkelijkheid niet zien, kunnen daar niet aan twijfelen."

In mei vorig jaar werd ook al gedemonstreerd tegen de regering, die sinds 2015 aan de macht is. Toen waren 240.000 mensen op de been.

Demonstranten dragen maskers van de Poolse minister president Beata Szydlo en president Kaczynski. © EPA

Sommige demonstranten zwaaiden met EU-vlaggen. © AFP

De voormalige minister-president van Polen, Ewa Kopacz, loopt ook mee in de demonstratie. © REUTERS

