Duitsland speelt gevaarlijk spel met harde Turkije-koers

‘Lieve Turkse medeburgers’ - zo begon zaterdag een opmerkelijke open brief van Duitslands minister van buitenlandse zaken Sigmar Gabriel (SPD) aan Turkse Duitsers. In de krant Bild vroeg hij begrip voor de hardere Turkije-politiek waartoe Duitsland vorige week besloot. “Hoe moeilijk de politieke banden tussen Duitsland en Turkije ook zijn, voor ons blijft duidelijk: jullie, mensen met Turkse wortels in Duitsland, horen bij ons - met of zonder Duitse pas.”

Harde woorden tegen Ankara, zachte woorden tegen Turken in Duitsland: het tekent Duitslands dilemma’s in de omgang met Erdogan. Nu het land zijn opstelling herziet, worden die niet kleiner. De Süddeutsche Zeitung noemde Gabriels koerswijziging het ‘afscheid van een partner’ - “zo rauw was de toon nog nooit”, schreef de krant. Maar de vraag is of Duitsland dat wel kan, volledig afscheid nemen van Turkije als partner.

Ook economisch zal de nieuwe koers pijn doen. Er zijn 6800 Duitse ondernemingen actief in Turkije. De export naar Turkije bedraagt 22 miljard euro, de import uit het land 15,4 miljoen. De Duitse regering raadt ondernemers nu af om in Turkije te investeren, bovendien staat de exportkredietverzekering, de zogeheten Hermes-onderpanden, op de tocht. In de Duitse pers is het woord handelsoorlog al gevallen, een doemscenario dat nu een stukje dichterbij lijkt.

Makkelijk wordt dat niet. Duitsland herbergt de grootste Turkse gemeenschap buiten Turkije. Een conflict tussen Berlijn en Ankara kan tot interne ontwrichting in Duitsland leiden, vandaar die brief van Gabriel. Door het hard te spelen tegen Erdogan riskeert Duitsland grote delen van de circa drie miljoen ‘eigen’ Turken van zich te vervreemden en hen juist in Erdogans armen te drijven.

Rode lijn

Bovendien heeft Turkije in Duitse ogen een rode lijn overschreden. Door de arrestatie van mensenrechtenactivist Peter Steudtner op 5 juli is duidelijk geworden dat Duitse staatsburgers zomaar opgepakt kunnen worden in Turkije. De plicht van een regering om haar burgers te beschermen is in het geding, zei Gabriel. Sinds de mislukte coup in juli vorig jaar zijn al 22 Duitsers gearresteerd, negen zitten nog vast. Kennelijk is de casus-Steudtner de druppel.

Volgens de krant Die Welt steunt de Europese Commissie Duitslands harde lijn inzake Turkije.

Wat meespeelde, is het ‘informele’ Turkse aanbod om gearresteerde Duitse journalisten te ruilen tegen Turkse generaals die in Duitsland asiel aanvroegen. Het ruilaanbod wekte in Berlijn verontwaardiging: zo met mensen spelen, is ontoelaatbaar. Vorige week bleek ook dat Ankara tientallen, ook grote, Duitse ondernemingen op een terreurlijst had gezet.