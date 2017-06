Duitsland haalt leger terug uit Turkije na onopgelost conflict

Voor een doortastend leider, die donderdag de hele wereld op zijn nummer zette op klimaatgebied, is Donald Trump eigenlijk best een schichtig mannetje. Al een halve week proberen de Amerikaanse media antwoord te krijgen op de vraag: gelooft hij dat het klimaat van de aarde snel aan het opwarmen is, dat de uitstoot van broeikasgassen dat veroorzaakt en dat dit een probleem is?