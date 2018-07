Duitsland gaat separatistenleider Puigdemont uitleveren, maar wanneer is nog de vraag

Puigdemont vluchtte in oktober 2017 naar België, waarop Madrid een Europees arrestatiebevel uit deed gaan. Toen hij dit voorjaar op de terugweg van een lezing in Denemarken de grens met Duitsland overstak, werd hij gearresteerd.

Madrid wil Puigdemont vervolgen omdat hij vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep. Dat deed hij nadat hij een referendum dat door Madrid was verboden, had georganiseerd. Daarbij stemde een meerderheid vóór onafhankelijkheid.

Ook de huidige Catalaanse regiopresident Quim Torra toonde zich tevreden. ‘Prachtig nieuws’, twitterde hij. ‘Dit toont opnieuw de leugens achter deze strafzaak aan. We zullen winnen in Europa.’

Het Duitse strafrecht kent geen rebellie maar wel hoogverraad als misdrijf. Maar om iemand daarvoor te kunnen vervolgen, moet eerst worden aangetoond dat er geweld is gebruikt of dat daarmee is gedreigd. Dat achtte de Duitse rechter niet bewezen. ‘Daarmee is de belangrijkste leugen van de staat ontkracht’, twitterde Puigdemont als reactie.

De Spaanse justitie had hem ook voor rebellie willen vervolgen maar daar is volgens de Duitse rechter onvoldoende grond voor. Bij een Europees arrestatiebevel moet het misdrijf waar iemand van verdacht wordt min of meer overeenkomen met een misdrijf in het strafrechtboek van het land waar de persoon wordt aangehouden.

Separatistische kopstukken op de vlucht

Met Puigdemont vluchtte nog een handvol separatistische kopstukken naar het buitenland. Tegen hen werd ook een opsporingsverzoek uitgevaardigd. Zo’n twintig anderen zijn in Spanje aangeklaagd, het merendeel voor rebellie. In Spanje staat daar een hoge gevangenisstraf, tot dertig jaar op. Als ze daarvoor veroordeeld worden, wachten de separatistische leiders die in Spanje bleven dus mogelijk zwaardere straffen dan hun gevluchte collega’s.

De Spaanse premier Pedro Sanchez, die vorige maand aantrad zei de rechtelijke uitspraak over Puigdemont te zullen respecteren, of die nu uit Duitsland, België of Spanje komt. De uitspraak komt op een moment dat de spanningen tussen Madrid en Barcelona iets afnemen. Zo ontmoetten eerder deze week de Spaanse en de Catalaanse leiders elkaar.

Wanneer Puigdemont wordt uitgeleverd is nog onduidelijk. Zijn advocaat in België verklaarde dat hij in elk geval tegen de uitspraak in beroep zal gaan. Het kan nog enkele maanden duren­­ voor daar een uitspraak over is.