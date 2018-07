Duitsland gaat Catalaanse separatistenleider Puigdemont uitleveren

Het hof bepaalde dat Puigdemont kan worden uitgeleverd aan Spanje, niet vanwege rebellie maar wel vanwege verduistering van overheidsgelden. De Catalaanse separatistenleider zou dat hebben gedaan door vorig jaar een illegaal referendum uit te schrijven over onafhankelijkheid van Catalonië van Spanje.

Puigdemont wordt door Spanje gezocht sinds hij in oktober 2017 de onafhankelijkheid uitriep van Catalonië. De separatistenleider vluchtte na het Spaanse arrestatiebevel naar België. Madrid vaardigde een internationaal opsporingsverzoek uit. Puigdemont werd in maart gearresteerd nadat hij vanuit Denemarken de grens met Duitsland was overgestoken.

Volgens justitie in Spanje heeft het referendum in Catalonië, waarbij een meerderheid voor onafhankelijkheid stemde, 1,7 miljoen euro gekost. Puigdemont wordt beschuldigd van verduistering dat bedrag aan overheidsgeld, maar hij ontkent dat.



Puigdemont en zijn advocaat in België, Paul Bekaert, tijdens een persconferentie afgelopen december in Brussel. © REUTERS

Volgens de verdediging van de Catalaanse leider kan Puigdemont, door de uitspraak van het Duitse hof, in Spanje niet meer voor rebellie worden vervolgd. Die beschuldiging was de zwaarste van de twee. Volgens de advocaten heeft het hof dat nadrukkelijk in de uitspraak gezegd.

Puigdemont toonde zich daar opgelucht over. ‘Daarmee is de belangrijkste leugen van de staat ontkracht. De Duitse justitie bestrijdt dat bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober sprake was rebellie’, schreef de separatistenleider op Twitter.

Desondanks gaat Puigdemont toch in beroep tegen zijn uitlevering bij het Duitse Grondwettelijk Hof, zo verklaarde de advocaat van Puigdemont in België, Paul Bekaert. Volgens de advocaat kan een uitspraak nog drie maanden op zich laten wachten.

In Spanje zit nog een aantal separatistische medewerkers van Puigdemont in de cel, tot zijn ergernis. ‘Elke minuut die onze medestanders in de gevangenis doorbrengen, is een minuut van schaamte en onrechtvaardigheid’, twitterde Puigdemont. ‘We zullen tot het einde strijden. En we zullen overwinnen.’