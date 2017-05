Duitsland en Nederland willen geen Navo-top in Turkije

Een diplomaat die bekend is met de discussie bevestigt het verhaal. Landen zouden het als een verkeerd signaal zien om een prestigieuze topontmoeting in Istanboel te houden, terwijl president Recep Tayyip Erdogan op autoritaire wijze zijn macht vergroot.

Tijdens de vorige top, die in 2016 in de Poolse hoofdstad Warschau plaatsvond, bood Turkije aan om in 2018 in Istanboel te vergaderen. Andere landen hebben nooit formeel gereageerd op de Turkse uitnodiging. Tijdens de ontmoeting van regeringsleiders vorige week in Brussel, waar zij het nieuwe hoofdkwartier openden en de Amerikaanse president Donald Trump verwelkomden, hield secretaris-generaal Jens Stoltenberg de opties open. Hij zei dat de volgende ontmoeting van regeringsleiders tijdens een top in 2018 zal zijn, maar zweeg over de locatie.

België heeft achter de schermen inmiddels aangeboden om de top volgend jaar te organiseren. Als huisvesting van het hoofdkantoor in Brussel is dat een relatief neutrale locatie. Het is de bedoeling dat ministers van defensie eind juni een knoop doorhakken. Zij komen dan bijeen om de oorlog in Afghanistan te bespreken. Daar komt nu de kwestie met Turkije over de locatie van de top bij.

Geen toegang Ondertussen spelen er binnen het bondgenootschap ook andere irritaties over Turkije. De Duitse minister van buitenlandse zaken Sigmar Gabriel gaat volgende week op bezoek in Ankara om te praten over toegang tot luchtmachtbasis Incirlik. Duitse straaljagers zijn daar als onderdeel van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat, waar de Navo ook deel van uitmaakt. Enkele weken geleden hield Turkije een bezoek van Duitse parlementariërs aan de luchtmachtbasis tegen. Ankara was ontstemd dat Duitsland politiek asiel verleende aan militairen die worden beschuldigd van banden met de geestelijke Fethullah Gülen. Die zou volgens Turkije achter de mislukte couppoging van vorige zomer zitten.

Russische raketten De Turkse minister van defensie Fikri Isik kan bij de Navo ook zijn plannen toelichten om Russische luchtafweerraketten te kopen. Eind april zei hij dat de onderhandelingen met Moskou zich ‘in de laatste fase’ bevinden. De discussie rond Turkse luchtverdediging speelt al sinds 2013. Ankara wilde toen Chinese luchtverdediging kopen, omdat het niet tevreden was met de offertes van Amerikaanse en Europese bedrijven. Andere Navo-bondgenoten weigeren Chinese systemen op het Navo-netwerk voor gezamenlijke luchtverdediging aan te sluiten, uit vrees voor spionage. Sindsdien dreigt Ankara zijn bondgenoten periodiek met de aanschaf van Russische of Chinese raketsystemen.

