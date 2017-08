Duitsland beschuldigt Vietnam van ontvoering

Om de gemoederen tot bedaren te brengen heeft de regering in Hanoi de collega's in Berlijn nu opgeroepen om verder te werken aan een 'strategische vriendschap'. Die vriendschap is waarschijnlijk niet het eerste waar de Duitse regering aan denkt. Zij heeft woensdag een Vietnamese diplomaat uitgewezen, in reactie op de verdwijning van Trinh Xuan Thanh uit Berlijn. Volgens de Duitse regering is hij ontvoerd door Vietnamese agenten.

Thanh, een voormalige topmanager bij het staatsoliebedrijf PetroVietnam, wordt in zijn eigen land beschuldigd van grootschalige corruptie. Hij zou het bedrijf voor 150 miljoen dollar benadeeld hebben. Hij is volgens zijn Duitse advocaat eind vorige maand op klaarlichte dag op straat in Berlijn meegenomen, in het stadsdeel Tiergarten.

De verdenkingen tegen Thanh begonnen toen hij rondreed in een Lexus, met kentekenplaten van de overheid

Berlijn eist nu dat Thanh, die asiel had aangevraagd in Duitsland, terug mag keren. De regering overweegt extra maatregelen na het uitzetten van de Vietnamese diplomaat. De ontvoering van Thanh is volgens een woordvoerder in Berlijn 'een ongekende inbreuk op het Duitse en internationale recht'.

"Er is geen enkele serieuze twijfel over de deelname van de Vietnamese inlichtingendiensten en de ambassade aan het ontvoeren van een Vietnamese burger in Berlijn", aldus de woordvoerder. De procedure in verband met zijn asielaanvraag liep nog.

Vietnam ontkent de man te hebben ontvoerd. Maar een woordvoerster in Hanoi kon ook geen verklaring geven voor het feit dat Thanh, na een internationale klopjacht die tien maanden duurde, zichzelf eerder deze week meldde bij de politie in Hanoi. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen hem.

Arrestatie Thanh was topman van het bouwbedrijf van PetroVietnam en vervulde ook functies bij de overheid, onder meer in de leiding van het provinciebestuur in de Mekong-delta. Vorig jaar werd hij ook gekozen in de nationale vergadering, maar vóór de eerste zitting werd er al een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De verdenkingen tegen Thanh begonnen toen hij rondreed in een auto van het luxemerk Lexus, met kentekenplaten van de overheid. De Communistische Partij stelde een onderzoek naar hem in, Thanh meldde zich ziek en verdween later. Vietnam voert een harde campagne tegen corruptie, vergelijkbaar met die in het grote buurland China. De communistische regering, die een vrije economische ontwikkeling van het land mogelijk maakt, probeert zo uitwassen te voorkomen. Op corruptie staan zware straffen, tot de doodstraf aan toe als het om zeer grote bedragen gaat.

