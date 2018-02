Duitser Yücel mag Turkse cel uit, zes Turkse journalisten gaan er levenslang in

Daarmee was het goede nieuws wel op; vijf andere Duitse staatsburgers blijven vastzitten in Turkije. En gisteren werden zes Turkse journalisten veroordeeld tot levenslang.

Al die rechtszaken houden nog steeds verband met de vermeende coup van twee jaar geleden, die in gang zou zijn gezet door Fethullah Gulen, tegenstrever in ballingschap van de Turkse president Erdogan. Erdogans reactie op die coup heeft al meer dan 50.000 mensen achter de tralies gebracht.

Deniz Yücel werkte in Istanbul voor het Duitse dagblad Die Welt toen hij in februari vorig jaar werd gearresteerd op verdenking van terroristische propaganda, een begrip dat in Turkije zo breed als de overheid het hebben wil. De openbaar aanklager eiste gisteren een celstraf van vier tot achttien jaar voor deze vergrijpen.

Gaan en staan waar hij wil

In afwachting van een rechterlijk oordeel over die eis, kan Yücel gaan en staan waar hij wil. Volgens zijn advocaat zou de 44-jarige journalist, die een Duits en een Turks paspoort heeft, ook het land mogen verlaten. Diezelfde vrijheid kreeg in oktober de Duitse activist Peter Steudner, die in juli vorig jaar werd opgepakt tijdens een bijeenkomst over mensenrechten in Turkije. Ook Steudner wacht nog een proces.

De voorlopige vrijlating van Yücel komt een dag na het bezoek van de Turkse premier Yildirim aan Berlijn. Zijn zaak is aan de orde gekomen in het gesprek dat Yildirim had met bondskanselier Merkel. Berichten dat zijn vrijlating is bespoedigd door een akkoord over wapenleveranties aan Turkije, worden door Duitse regeringswoordvoerders echter ontkend. Volgens Duitse media is er over de vrijlating van Yücel lang onderhandeld tussen Berlijn en Istanbul.