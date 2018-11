Duitser Manfred Weber mogelijk de nieuwe baas van Europa

De Beierse CSU-politicus won, zoals verwacht, de interne verkiezing bij de Europese Volkspartij (EVP) van zijn Finse tegenstrever en oud-premier Alexander Stubb. Van de ruim zeshonderd gedelegeerden die op het partijcongres in Helsinki hun stem uitbrachten, koos 79 procent voor Weber en 21 procent voor Stubb.

De Duitser is daarmee de christen-democratische ‘spitskandidaat’ voor de Europese verkiezingen van volgend jaar mei, net als Juncker dat was in 2014. Het spitskandidatensysteem, bedacht door het Europees Parlement, moet de commissievoorzitter democratische legitimiteit geven. Deze topfunctie zou moeten gaan naar de partijfamilie die EU-breed de meeste stemmen krijgt. De sociaal-democraten hebben Frans Timmermans als spitskandidaat aangewezen, nadat zijn enige tegenstrever (de Slowaakse Eurocommissaris Sefcovic) zich terugtrok.

Wat tegen Weber spreekt, is dat hij geen enkele bestuurlijke ervaring heeft

Esther de Lange, CDA-delegatieleider en het Europees Parlement en sinds woensdag ook vicevoorzitter van de EVP-partijkoepel, is blij met de uitslag. “Met Weber hebben we een kandidaat die zich inzet voor een sterk Europa dat de uitdagingen van de 21ste eeuw aankan en tegelijkertijd onze manier van leven beschermt. In Duitsland noemen ze dit laptop und lederhosen. Slim samenwerken is goed voor onze welvaart en veiligheid, maar we moeten wel onszelf kunnen blijven als Nederland in de EU. Weber heeft de afgelopen jaren als fractievoorzitter in het Europees Parlement bewezen dat hij deze balans weet te vinden.”

Machtsgreep Hoewel de christen-democraten net als veel andere traditionele partijen in mei waarschijnlijk stemmenverlies lijden, is de verwachting dat ze wel de grootste blijven. Daarmee kunnen de 27 regeringsleiders, die formeel de kandidaat-voorzitter voordragen, moeilijk om Weber heen. Wat tegen hem spreekt, is dat hij geen enkele bestuurlijke ervaring heeft. De CSU’er was actief als lokale volksvertegenwoordiger voordat hij in 2004 Europarlementariër werd. Hij is sinds 2014 de voorzitter van de EVP-groepering in dat parlement. Mocht Weber volgend jaar inderdaad commissievoorzitter worden, dan is hij de allereerste in de geschiedenis die zelfs geen minister is geweest. De vraag is echter of de ‘machtsgreep’ van het Europees Parlement, zoals het spitskandidaten-systeem in 2014 door critici werd omschreven, dit keer ook kans van slagen heeft, zoals destijds met Juncker. Regeringsleiders hebben eerder dit jaar onderstreept dat de voordracht van de commissievoorzitter toch echt hun taak is, en niet van het parlement. Hoe dan ook moet de komende voorzitter in beide fora (raad en parlement) een meerderheid krijgen.

