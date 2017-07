Dubbel paspoort kost opnieuw een Australische politicus de kop

Matt Canavan was tot voor kort minister van grondstoffen in het Australische kabinet, maar een telefoontje van zijn moeder eerder deze week maakte daar abrupt een einde aan. Vandaag maakte de politicus in een verklaring wereldkundig dat hij geboren werd in Australië, maar dat zijn moeder, die Italiaanse roots heeft, ongevraagd en onaangekondigd het Italiaanse staatsburgerschap voor hem aangevraagd in 2007, toen Canavan 25 was. Volgens de politicus had zijn moeder hem nooit over de procedure verteld.

“Ik kom niet uit Italië, ik ben er nog nooit geweest en zover ik weet heb ik nog nooit een voet binnen de Italiaanse ambassade gezet”, reageerde Canavan over zijn dubbele nationaliteit, die hem nu dwingt zijn regeringspost te verlaten.

Burgers met een dubbel paspoort mogen niet verkozen worden in Australië, tenzij zij kunnen aantonen actief stappen te hebben ondernomen om van hun buitenlandse staatsburgerschap af te komen. Het Australisch Hooggerechtshof buigt zich over de zaak, minister Canavan staakt tot er een uitspraak is zijn werkzaamheden.

Senatoren Canavan is niet de eerste politicus in zijn land die geveld wordt door de eisen die de grondwet stelt aan volksvertegenwoordigers. Twee senatoren van de Groene Partij in het land moesten eerder deze maand ook aftreden omdat zij een dubbel paspoort bleken te hebben. Zo ontdekte senator Larissa Waters, stelde zij zelf, naast de Australische, ook de Canadese nationaliteit nog te bezitten. Net als Canavan claimde senator Waters dat dat nieuws ook voor haar als verrassing kwam. Enkele dagen later overkwam senator Scott Ludlam, die als driejarige van Nieuw-Zeeland naar Australië verhuisde, maar ‘over het hoofd had gezien’ dat hij van dat land nog een paspoort bezat, hetzelfde. Dat beide politici respectievelijk zes en negen jaar in het Australisch parlement zaten, maakte voor het Hooggerechtshof geen verschil: beide politici zijn voor de wet officieel nooit verkozen geweest en moesten daardoor hun functie neerleggen.

Turnbull Volgens analisten is de situatie rond minister Canavan bijzonder ongemakkelijk voor de Australische premier, Malcolm Turnbull, die eerder, nadat de twee senatoren van de Groene Partij kort na elkaar moesten vertrekken vanwege hun dubbele paspoort, forse kritiek uitte op het screeningsproces van die partij. Nu datzelfde met een van zijn ministers én iemand uit zijn eigen partij gebeurt, verwachten deskundigen dat Turnbull die kritiek dubbel zo hard terug krijgt van de Australische oppositie.

