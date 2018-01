Druk op kabinet neemt toe om vliegveld Lelystad

Het kabinet komt verder onder druk te staan om de opening van vliegveld Lelystad uit te stellen. De weerstand komt met name vanuit gemeenten en provincies rond de luchthaven. Lokale politici, ook VVD’ers en CDA’ers, vinden dat de geplande opening in april 2019 te vroeg komt.

Kamerleden van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overleggen volgende week over de kwestie. Afgelopen weken spraken zij met kritische partijgenoten in de regio. De ChristenUnie concludeerde vorige week al dat april volgend jaar niet haalbaar is. VVD, D66 en CDA zijn zover nog niet.

Als de va­kan­tie­vluch­ten naar Lelystad verhuizen, kan Schiphol weer uitbreiden

De hele gemeenteraad van Zwolle sprak zich woensdag uit tegen snelle opening van de luchthaven, omdat de stad vreest voor laag vliegverkeer. Ook de provincies Overijssel en Gelderland vinden dat er geen sprake kan zijn van extra vluchten in Lelystad voordat er een nieuwe indeling is van het luchtruim. Deze is voorzien in 2023. De moties waarin dit staat worden ook gesteund door de lokale VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Er is het kabinet veel aan gelegen dat vliegveld Lelystad zo snel mogelijk in gebruik wordt genomen. Schiphol zit tegen zijn grenzen aan, verdere groei van de nationale luchthaven is op dit moment praktisch niet meer mogelijk. Als de vakantievluchten naar Lelystad verhuizen, kan Schiphol weer uitbreiden.

CDA gemor Met name het CDA heeft te maken met gemor in de achterban. Harold Zoet, de fractievoorzitter in de provinciale staten van Gelderland zegt dat ‘nergens over zo’n lange afstand vliegtuigen op zo’n lage hoogte vliegen’. Het veroorzaakt overlast en het is gevaarlijk, stelt hij. “Het protest groeit. Dat geluid hoor ik overal, van Apeldoorn tot Tiel.” “Het lijkt erop dat het kabinet zijn zin wil doordrukken”, zegt Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter van het CDA in Apeldoorn. “Tot nu toe waren de procedures onzorgvuldig. Landelijk kiest het CDA voor de belangen van Schiphol. Ik denk dat er in Oost-Nederland ook heel veel mensen wonen en dat de rust en het toerisme in deze streek economisch waardevol is.”

Fouten Het wantrouwen over de luchthaven van Lelystad wordt gevoed door fouten in eerdere berekeningen van de overlast. Die gingen uit van te hoge vluchtroutes. Er wordt nu een nieuw onderzoek uitgevoerd, dat in februari klaar moet zijn. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, infrastructuur) neemt vervolgens een besluit over Lelystad. In een Kamerdebat vorige maand zei ze zich ‘honderd procent’ in te zetten voor opening in april 2019. “Als je echt gaat schuiven, praat je meteen over een jaar verder.” Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat tijdens het debat afgelopen december over de besluitvorming rond vliegveld Lelystad Airport. © ANP De Haagse CDA-fractie wil nog niks weten van uitstel. Kamerlid Mustafa Amhaouch: “Je kunt nu niet iets gaan roepen zonder de feiten te kennen. Wij wachten het onderzoek naar het effect van extra vluchten op Lelystad af.”