Driehonderd doden: verkiezingsmedewerkers in Indonesië bezwijken onder extreme werkdruk

Van te voren was al duidelijk dat de Indonesische verkiezingen op 17 april een grootschalige logistieke operatie zouden worden. De 193 miljoen kiesgerechtigden in het enorme eilandrijk stemden op één dag niet alleen voor een nieuwe president, maar ook voor allerlei regionale en lokale vertegenwoordigingen. Dat leverde vijf verschillende stembiljetten per persoon op, wat neerkomt op zo’n 772 miljoen biljetten die verwerkt moeten worden.

Daarvoor waren zo’n zeven miljoen tijdelijke werknemers ingehuurd, die op meer dan 800.000 stembureaus overuren moesten draaien om eerst alles op tijd in gereedheid te brengen, en vervolgens alle stemmen te tellen. Doordat er ook op de meest onherbergzame en afgelegen plekken in Indonesië moest worden gestemd, was het afleveren van de stembussen vaak een enorm karwei.

Al snel na de verkiezingen sijpelden berichten door dat die klus sommige werknemers te veel was geworden. Afgelopen weekend kwam de woordvoerder van de kiescommissie, Arief Priyo Susanto, met een tragische tussenstand: hij moest toegeven dat er op dat moment 272 doden en 1878 gewonden te betreuren waren geweest, en dat die doden veroorzaakt waren door de extreme uitputting van het stemmen tellen met de hand.

Indonesische verkiezingswerkers brengen in een logistiek centrum de stembussen in gereedheid © EPA

Volgens het Indonesische persbureau Antara moesten medewerkers van de stembureaus in veel gevallen tot 48 uur non-stop werken om alles in gereedheid te brengen voor de verkiezingen. Daarna ging het werk nog dagenlang door. Het persbureau beschrijft bijvoorbeeld hoe een 8 maanden zwangere vrouw uit Labuhan Haji Barat na 10 dagen bezweek. Op maandag zou het dodental inmiddels op 326 liggen.

Indonesische politici reageerden geschrokken op de berichten, en bekvechten nu over maatregelen die een herhaling moeten voorkomen. Zo stelt parlementsvoorzitter Bambang Soesatyo voor om over te stappen op een systeem van elektronisch stemmen en tellen. Hoe dat er in de praktijk uit zou moeten zien, en te beveiligen zou zijn, dat blijft echter vooralsnog onduidelijk.

Het tellen van de stemmen gaat intussen nog altijd door, want pas de helft van de stemmen zijn geteld. De kiescommissie verwacht dat de uitslag van de verkiezingen op 22 mei bekend kan worden gemaakt. In de tussenstand ligt zittend president Jokowi voor. Zijn voornaamste rivaal Prabowo heeft echter al geroepen dat er fraude zou zijn gepleegd.