Dramatische verkiezingen nekken SP-voorzitter Meyer

De SP houdt als gevolg van de verkiezingen geen enkele zetel over in het Europees Parlement. Gisteravond hield de partijtop crisisberaad. Daar maakte Meyer bekend dat hij eind dit jaar terugtreedt als voorzitter. Zijn termijn loopt af en hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Hij neemt verantwoordelijkheid, zei hij, maar tegelijkertijd heeft hij ‘nergens spijt van’. Lilian Marijnissen, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, benadrukte dat zij wel in functie blijft.

Uiteindelijk willen mensen een wervend en positief verhaal horen. Onze campagne was erg negatief, en maakte niet duidelijk waar de SP met de maatschappij heen wil Dennis de Jong

Met het aangekondigde aftreden van de voorzitter is de kou voor de partij nog niet uit de lucht. De SP wacht een zware discussie over de koers voor de toekomst. Na de nederlaag bij de Statenverkiezingen in maart dit jaar kondigde Meyer aan dat de toon van de partij feller moet. De SP moest weer de ‘electorale middelvinger’ worden en die positie van Forum voor Democratie heroveren. De ‘elite’ moest een ‘schop onder de kont’ krijgen.

Ruwe toon Meyer was de bedenker van het filmpje over ‘Hans Brusselmans’, de taart schransende parodie op Frans Timmermans. Vertrekkend SP-Europarlementariër Dennis de Jong heeft zich intern juist uitgesproken tegen het Brusselmans-filmpje. “Uiteindelijk willen mensen een wervend en positief verhaal horen. Onze campagne was erg negatief, en maakte niet duidelijk waar de SP met de maatschappij heen wil, en hoe we daar de komende vijf jaar in het Europees Parlement aan kunnen werken.” Als voorbeeld noemt De Jong hoe de partij over arbeidsmigratie in de EU praat. Marijnissen wil een einde aan het vrije verkeer van werknemers, maar daarvoor moeten de lidstaten het EU-verdrag wijzigen. “Dat is niet reëel.” Een al te ruwe toon vervreemdt volgens De Jong ook kiezers. “Ik had een goede relatie met kleine zelfstandig ondernemers. Dat deed ik door consistent duidelijk te maken dat de SP niet dogmatisch is. Maar dat geluid hoorde ik in deze campagne niet.” Meyer en Marijnissen leggen de schuld van de nederlaag juist bij een lage opkomst. Kamerlid Ronald van Raak zei zondag bij ‘Buitenhof’ hetzelfde. De Amersfoortse fractievoorzitter Marijke Jongerman reageerde daar op sociale media kritisch op. “De opkomst was de hoogste sinds 1989, en de uitslag voor de SP de slechtste sinds 1994.” Jongerman wil telefonisch niets meer kwijt over haar kritiek op haar partij. Al het nieuws en achtergronden over de Europese verkiezingen leest u terug in ons dossier.

