Dramatische nederlaag voor SP, ook CDA krijgt flinke klap

De SP voert consequent en hard oppositie tegen het kabinet, maar weet niet te profiteren van het inzakken van de regeringspartijen. Integendeel zelfs. SP-fractievoorzitter Tiny Kox zegt ter verdediging: “Deze verkiezingen gingen niet over onze thema’s”. De SP verloor in elke gemeente. Dat kan nog veranderen, omdat enkele tientallen uitslagen nog niet bekend zijn.

Lees verder na de advertentie

Het verlies was het grootst in het Brabantse Boxmeer, thuisplaats van oud-partijleider Emile Roemer. In Oss, de woonplaats van Marijnissen, heeft de SP de meeste stemmen gekregen, maar partij verloor wel flink. Vier jaar geleden kreeg de SP 24,8 procent van de stemmen en nu 17,6. Forum voor Democratie volgt op de tweede plaats in Oss met 15,1 procent.

CDA kleiner dan ooit in Eerste Kamer Regeringspartij CDA heeft bij de Statenverkiezingen een flinke klap gekregen. De christen-democraten komen waarschijnlijk uit op negen zetels. Op dit moment heeft het CDA nog twaalf vertegenwoordigers in de Eerste Kamer. Het CDA wordt met het verlies kleiner dan ooit in de senaat. Het dieptepunt van elf zetels uit 2011 wordt met een grote marge overtroffen. Ter vergelijking, in 2007 haalde de partij nog 21 zetels. Elco Brinkman (links) tijdens de uitslagenavond van het CDA. © ANP

Klein verlies voor PvdA De PvdA kreeg vier jaar geleden bij de verkiezingen al een klap van de kiezer (van veertien naar acht senaatszetels). Dit keer komt daar een tikje bij. Er gaat volgens de prognose nog een zetel af. Voor de PvdA is dit te overzien. Partijleider Lodewijk Asscher hield rekening met dit kleine verlies. Voor de coalitie blijft de PvdA een voor de hand liggende partner.

ChristenUnie naar vier zetels Bij de coalitiepartijen doet de ChristenUnie het goed. De partij heeft nu drie zetels in de Eerste Kamer, en stijgt waarschijnlijk naar vier. Daarmee is de partij terug op oude sterkte. In 1999 en 2007 haalde de ChristenUnie ook vier zetels. Opvallend is vooral dat de partij erin slaagt electorale winst te halen rond regeringsdeelname. Met de vier zetels zet de ChristenUnie ook de gestage groei van de afgelopen jaren door. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 haalde de partij procentueel meer stemmen dan de voorgaande verkiezingen, maar dat was toen net niet genoeg voor een extra zetel. Na de deelname aan het kabinet Balkenende-IV haalde de partij in 2011 maar twee zetels in de Eerste Kamer.

PvdD groeit gestaag door De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft goede verkiezingen achter de rug. De prognoses wijzen op winst voor Marianne Thieme. Er is groei van twee naar drie zetels. Daarmee zet de partij de gestage groei van het afgelopen decennium voort.

Niet echt spannend bij SGP Voor de Staatkundig Gereformeerde Partij zijn verkiezingen nooit heel spannend. De SGP heeft een trouwe, behoorlijk stabiele aanhang. Dat vertaalt zich de ene keer in één senaatszetel, de andere keer twee. Dit keer blijft de partij naar verwachting op twee zetels.

50Plus blijft gelijk 50Plus leek in de eerste prognoses een klein feestje te kunnen gaan vieren. Maar donderdag blijft de partij van Henk Krol hangen op de bestaande twee zetels.

Geen zetels voor Denk en OSF Denk maakt geen entree in de senaat Denk behaalde volgens de eerste prognose nog een zetel, maar lijkt donderdag niet genoeg stemmen te hebben gehaald voor een zetel in de Eerste Kamer. Onafhankelijke fractie In de Eerste Kamer bestaat ook de Onafhankelijke Senaatsfractie, een samenwerkingsverband van provinciale partijen. De afgelopen jaren had de OSF één zetel, maar die lijkt nu te verdwijnen. Lees hier meer over de Provinciale Statenverkiezingen.

Lees ook:

Bekijk hier de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen Bekijk hier welke partijen vandaag wonnen, en verloren, per provincie en per gemeente.