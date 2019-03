Draag het etiket ‘klimaatdrammer’ met trots

Tijdens de campagne van 2016 verwijt Hillary Clinton dat veel Trumpsupporters seksistisch en racistisch zijn. Het zijn deplorables, beklagenswaardige mensen. Onmiddellijk verschijnen Trumpsupporters in een T-shirt met daarop ‘adorable deplorable’: beklagenswaardig, maar aardig.

Het is twee keer het bekende mechanisme: je krijgt een lelijk etiket opgeplakt - en je verzet je er niet tegen, maar je koestert het. Wat is de kracht ervan?

Meteen trok de Trumpaanhang T-shirts aan met ‘adorable deplorable’ erop

Een. Je maakt er een geuzennaam van. En daarmee sta je in een traditie. “Het zijn slechts geuzen” (bedelaars), werd over de Hollandse edelen gezegd, toen die tegenover de Spaanse landvoogdes stonden.

Twee. Als je jezelf een klimaatdrammer noemt of een ‘adorable deplorable’, dan zit daar ook humor en zelfrelativering in. Het zijn gewoon lollige truien en T-shirts, die de aandacht trekken.

Drie. Voor het klimaat en voor beklagenswaardige mensen mag je opkomen, nee, je móet voor hen opkomen. Iemand die dat drammen noemt of daar minachtend over spreekt - die zit fout. Door de etiketten van ‘klimaatdrammer’ en ‘deplorable’ met trots te dragen, herinner je ons eraan hoe fout dat etiketteren is.

Vier. De geuzen namen Den Briel in en versloegen de Spanjaarden. De deplorables wonnen de verkiezingen. Dus wie weet hoe ver de klimaatdrammers nog komen.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing. Zie ook trouw.nl/framing.