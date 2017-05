Door Menno's ervaringen worden Kuzu's beweringen voor mij geloofwaardiger

De leider van de Tweede Kamerfractie van het hypocrietenpartijtje Denk reageerde niet, mijn neef Menno Heeresma wel. Hij schrijft: “Gelet op mijn ervaringen kan ik me wel voorstellen dat bij allochtonen de stekker er eerder uitgaat. Door het cultuurverschil en de eventuele taalachterstand zijn ze mogelijk minder kritisch en assertief. Dat geldt ook voor veel autochtonen maar waarschijnlijk gemiddeld een stuk minder.”

Menno is een volledig verlamde ALS-patiënt. Hij communiceert via zijn computer, die hij met een mondmuis bestuurt. Met een bovenmenselijke inspanning moet hij iedere letter aanklikken. Hij vervolgt: “Voordat ik invasieve beademing via een tracheostoma had, was er een periode dat ik geregeld in ademnood kwam door een slijmprop.

Met andere woorden: deze arts zou me laten sterven terwijl hij de mogelijkheid had om mijn leven te redden Menno Heeresma

Als dit zich voordeed dan moest ik per ambulance met sirene naar de spoedeisende hulp waar vele liters zuurstof in mijn longen werden gepompt of, in een latere fase, ik werd geïntubeerd, simpel gezegd een buis in je luchtpijp. In een eerdere fase lag ik op een gegeven moment in de crashroom van het OLVG, het ziekenhuis voor onder meer het centrum van Amsterdam.

Ik lag met een beademingsmasker op een operatietafel. De intensivist van dienst kwam zich voorstellen. Onmiddellijk daarna zei hij dat, mocht het nodig zijn, hij mij niet zou intuberen. Met andere woorden: deze arts zou me laten sterven terwijl hij de mogelijkheid had om mijn leven te redden. Ik kreeg door deze mededeling blijkbaar een stoot adrenaline want ondanks mijn penibele situatie ging ik verbaal de strijd aan.

Zinloos medisch handelen Er ontstond een felle discussie over zinloos medisch handelen en kwaliteit van leven met invasieve beademing. Het liep heel hoog op. De intensivist dreigde me naar het UMC Utrecht te laten brengen omdat ik zei dat ze me daar wel zouden intuberen. Dat wilde ik uiteraard niet en ik zei: ‘Je hebt geen geluk. Ik ben advocaat.’ Daarop belde de intensivist het hoofd van zijn afdeling en zei vervolgens dat in mijn geval een uitzondering werd gemaakt en dat ik zo nodig wel geïntubeerd zou worden. “Dit is slechts een van vele voorbeelden die ik kan geven van situaties in de gezondheidszorg waarin ik mijn hachje heb gered door stevig verbaal weerwerk te geven. Nu ik mijn spraakvermogen heb verloren doe ik dat per e-mail. Ik heb me vaak afgevraagd: ‘Hoe overleeft iemand in soortgelijke situaties dit zonder mijn vermogens en ervaring als advocaat?’ Met de beste bedoelingen wordt een zeer gevaarlijke grens overschreden door de initiatiefwet van D66 Menno Heeresma Hoewel het juridisch een totaal ander onderwerp is, zie ik een verband met het debat over ‘voltooid leven’. Met de beste bedoelingen wordt een zeer gevaarlijke grens overschreden door de initiatiefwet van D66. Ik bespeur een tendens in de samenleving om steeds gemakzuchtiger te denken over beëindiging van leven door anderen in schijnbaar uitzichtloze omstandigheden. Daarmee hangt samen een afnemende verantwoordelijkheidszin om de omstandigheden van die ander zodanig te veranderen dat de levenslust weer opbloeit. Uit het voorbeeld dat ik hierboven gaf, blijkt dat de intensivist dacht dat hij kon oordelen over mijn kwaliteit van leven met invasieve beademing en hij stond niet open voor mijn wens en visie. Dat was een misvatting. Ik leef al bijna drie-en-een-half jaar met invasieve beademing… zonder doodswens.” Door Menno’s ervaringen worden Kuzu’s beweringen voor mij een stuk geloofwaardiger. Nou de bewijzen nog.

