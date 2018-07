Door een nieuwe wet wordt protesteren lastig in Hongarije

Demonstreren kan in de toekomst aanzienlijk moeilijker worden in Hongarije. Een nieuwe wet geeft de politie namelijk ruimere bevoegdheden om demonstraties te verbieden, bijvoorbeeld omdat ze 'verkeerspatronen verstoren'. Ook lopen organisatoren straks al kans op boetes als er na afloop van een demonstratie rotzooi achterblijft.

Wie in de toekomst een toespraak van premier Viktor Orbán met een fluitconcert wil verstoren, zoals afgelopen jaren meerdere malen gebeurde, kan zich ook beter bezinnen: op het verstoren van bijeenkomsten komt een jaar gevangenisstraf. Voor het huis van de premier demonstreren mag straks ook niet meer. Niet alleen omdat de politie dat met de nieuwe wet in de hand kan verbieden, maar ook omdat een tweede, nieuwe wet politici een onaantastbaar recht op een privéleven geeft. Demonstraties voor hun huis passen daar niet bij.

Nu is daar wel wat voor te zeggen, vinden sommige oppositiepolitici. Demonstranten kunnen in plaats daarvan ook voor iemands kantoor gaan staan, waar partner en kinderen niet worden lastiggevallen. Om die reden zijn zij niet per se onverdeeld negatief over deze nieuwe demonstratiewet.

Onduidelijke grens

Maar de nieuwe wet ter bescherming van het privéleven gaat verder dan dat. Die wil publieke figuren beter beschermen tegen fysieke intimidatie en tegen intimidatie via bijvoorbeeld het internet. Het eerste is al verboden en bij het laatste gaat het niet alleen over scheldpartijen op sociale media. Kritiek op hun openbare functioneren moeten politici blijven accepteren, maar hun privéleven of dat van hun familieleden moeten in toekomst buiten de media blijven.

Omdat de wet behoorlijk vaag geformuleerd is, is onduidelijk waar de grens van dat privéleven precies komt te liggen. Oppositiemedia vrezen dat veel van de onthullingen die zij de afgelopen jaren deden daarmee verboden zullen worden. Nieuwsportal 24.hu zette een aantal kwesties op een rijtje waarover met deze wet waarschijnlijk niet geschreven had kunnen worden.

Zo was er de vicepresident die op kosten van een zakenman luxe jachtpartijen in Zweden hield waarbij illegaal op rendieren werd gejaagd. Ook was er de dochter van de premier die in Zwitserland een businessopleiding van zo'n 52.000 euro volgde. En er was ook een minister die een prijzige villa op naam van zijn zoontje kocht. In principe private kwesties, maar mogelijk zouden rechters ze toch van voldoende openbaar belang vinden.

Een probleem daarnaast is dat de regering ook werkt aan de oprichting van een nieuwe administratieve rechtbank voor publieke zaken, die bemand gaat worden met regeringsgetrouwe juristen. De kans is daardoor gering dat demonstranten of oppositiemedia daar een beroep tegen een demonstratie- of publicatieverbod zouden winnen.