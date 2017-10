Donorwet is aangepast en uitgesteld

In een uiterste poging om haar ‘donorwet’ door de Eerste Kamer te krijgen, heeft D66-Kamerlid Pia Dijkstra die wet aangepast. Het principe blijft overeind: wat D66 betreft is voortaan elke volwassen Nederlander automatisch orgaandonor, tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen. Maar voor kwetsbare groepen in de samenleving komt er een extra waarborg.

Artsen krijgen in de aangepaste donorwet een ‘vergewisplicht’. Zij moeten niet alleen in het donorregister kijken wat iemands beslissing was, maar moeten ook bij de huisarts of familie navragen of de overledene wilsbekwaam was. “Dit om alle twijfel en zorgen weg te nemen omtrent de vraag of een arts zich er wel altijd van zal vergewissen of de betrokkene wilsonbekwaam is of niet”, schrijft Dijkstra aan de Eerste Kamer. In de praktijk doen artsen dat nu ook al, maar dan vrijwillig.

Deze aanpassing is vooral een handreiking aan het CDA, dat in de Eerste Kamer nog zoveel vragen over de donorwet heeft, dat er pas volgend jaar over de wet kan worden gestemd. Het CDA is vooral bezorgd over de gevolgen van de wet voor kwetsbare groepen, zoals mensen die slecht kunnen lezen en schrijven, of mensen met een verstandelijke beperking.

Herinneren D66 stelt nóg een aanpassing voor: gemeenten moeten een wettelijke taak krijgen om burgers regelmatig te herinneren aan het nieuwe donorregister. Nu nog is een op de vijf gemeenten daar niet actief in. Als de nieuwe wet er komt, zou bijvoorbeeld iedereen die een nieuw paspoort aanvraagt, automatisch een formulier moeten krijgen om in te vullen of hij of zij orgaandonor wil zijn, of niet. Pas op 30 januari gaat de Eerste Kamer over de aangepaste donorwet stemmen. Het komt waarschijnlijk aan op een paar stemmen, net als in de Tweede Kamer, een jaar geleden. Het gebeurt niet vaak dat de Eerste Kamer een wet zó uitgebreid onderzoekt, voor zij erover debatteert. Al voor de zomer was duidelijk dat de senaat enorm worstelt met de vraag of er een ander donorsysteem moet komen. Er is dit voorjaar al een recordaantal schriftelijke vragen gesteld, er werd een lange stoet deskundigen gehoord en de senatoren nodigden nabestaanden uit. Pia Dijkstra werkt in de luwte verder aan haar donorwet en mijdt de publiciteit