Donald Trump wacht spannende Ruslandweek

Volgens Scaramucci is Trump er nog steeds niet helemaal van overtuigd dat de Russen zich in de verkiezingsstrijd hebben gemengd.

Wat Donald Trump betreft is deze week gewijd aan 'Amerikaanse helden', met name militairen. Maar de media zullen er vermoedelijk weer een nieuwe 'Rusland-week' van maken, net zoals gebeurde met de afgelopen 'Made in America-week' en alle andere themaweken die zijn voorlichters tot nu toe bedachten. Hoe graag de president ook anders wil, de vragen over de relatie van zijn campagne-organisatie en hemzelf met Rusland blijven komen.

Binnenkort zal Trump bijvoorbeeld moeten beslissen wat hij doet met nieuwe sancties die het Congres Rusland wil opleggen als straf voor de bemoeienis van de regering-Poetin met de verkiezingen vorig jaar. Democraten en Republikeinen werden het vrijdagavond laat eens over een wet daarover. Die legt ook de sancties vast die de regering-Obama eerder afkondigde, en regelt dat de president ze niet zomaar kan opheffen.

En toen vorig jaar Trumps oudste zoon Donald Trump jr., schoonzoon Jared Kushner en campagneleider Paul Manafort een ontmoeting met een Russische advocate hadden, bleken ook daarin sancties het hoofdonderwerp te zijn. Natalia Veselnitskaja had hen gelokt met compromitterende informatie over Hillary Clinton, maar bleek het volgens Trump jr. te willen hebben over de Magnitsky-wet, eveneens een sanctiewet tegen Rusland.

Het onderwerp sancties ligt gevoelig, omdat het onderdeel was van gesprekken tussen medewerkers van Trump en vertegenwoordigers van Rusland. Een verzwegen gesprek van Michael Flynn over dat onderwerp met de Russische ambassadeur, kort na Trumps verkiezing, maar voor zijn aantreden, was aanleiding voor Flynns ontslag als adviseur nationale veiligheid.

Trump was niet gelukkig met de wet, en zou er theoretisch zijn veto over kunnen uitspreken. Het Witte Huis gaf daar gisteren elkaar tegensprekende signalen over af. Volgens de nieuwe woordvoerder van de president, Sarah Huckabee-Sanders, zal hij hem ondertekenen. Volgens zijn eveneens nieuwe hoofd communicatie, Anthony Scaramucci, is hij er nog niet uit.

Opheffen

In juni onthulde onderzoeksjournalist Michael Isikoff van de website Yahoo News dat in de eerste weken na Trumps aantreden op het ministerie van buitenlandse zaken plannen werden gemaakt om alle maatregelen tegen Rusland op te heffen. De zorgen daarover van ambtenaren, en van ex-ambtenaren die onder president Obama op het departement hadden gewerkt, droegen bij aan het besluit van het Congres, de sancties bij wet vast te leggen.

Over hun contacten met Russen zullen de drie campagne-medewerkers die bij het gesprek met de Russische advocate waren, deze week getuigen voor commissies van het Congres. Die getuigenissen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet openbaar zijn. Trump jr. en Manafort worden woensdag verwacht bij de commissie voor justitie, Kushner vandaag al voor de commissie voor de inlichtingendiensten. Behalve over het gesprek met Veselnitskaja zal hem ongetwijfeld ook worden gevraagd naar de vele contacten die hij had met Russische functionarissen. Of die nu onschuldig waren of niet, hij vermeldde ze in eerste instantie niet op de formulieren die hij als adviseur van de president moest invullen om kennis te mogen nemen van staatsgeheimen.

Mocht een van de drie de wet blijken te hebben overtreden, dan kan Donald Trump hen als president altijd gratie verlenen. Maar in een tweet zei hij zaterdag, te verwachten dat het niet nodig is: "Terwijl iedereen het er over eens is dat de president van de VS complete bevoegdheid heeft gratie te verlenen, waarom daarover denken als de enige misdaad tot dusver lekken is tegen ons? Nepnieuws."